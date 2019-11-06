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楊梅嘉發實業爆地下水三氯乙烯汙染 議員憂為RCA翻版

2019-11-06 13:36聯合報 記者張裕珍／即時報導

位於桃園楊梅的嘉發實業工廠從事不鏽鋼材料生產，近年爆發地下水三氯乙烯超標汙染，引起地方不滿，市議員李家興今天在議會質詢，直指產業替地方帶來發展，但也帶來禍害，嘉發地下水汙染情節嚴重，「是現在進行式」，質疑為何市府不能要求停業，並憂心地下水汙染成RCA翻版，他堂哥過去也因RCA汙染，不幸罹癌喪命，要市府正視地方環境與健康。

市府環保局長呂理德回應，已將該址公告為地下水汙染整治場址及管制區，嘉發實業所提的整治計畫經專家學者委員會審查已於今年108年7月10日核定，整治工法採用地下水循環井方式進行污染改善，整治期程至113年7月5日止，會持續督促嘉發負起地下水汙染改善責任。

嘉發實業公司位於楊梅幼獅工業區共有5個廠區，以高速公路為界，所稱南嘉發（幼獅廠及幼獅二廠）位於高速公路南側，北嘉發（埔心廠、埔心二廠及埔心三廠）位於高速公路北側，依據環保局資料，北嘉發的三氯乙烯汙染來源不明確，經至廠區查核及製程廢水，排除北嘉發為造成地下水三氯乙烯污染源頭，環保局持續進行生物模場試驗降解三氯乙烯濃度。

李家興今天質詢表示，楊梅地區受到工業汙染嚴重，包含化工廠、銅汙泥與地下水汙染等，尤其嘉發實業公司現已擴展至5個廠區，其中南嘉發廠區被發現有2口監測井三氯乙烯超標，他質疑到底有無裁罰？有無追蹤？現址究竟如何整治，方案為何？要環保局交代清楚。

「不能要求關廠停工嗎！」李說，嘉發地下水汙染是現在進行式，應該用最高標準嚴密管制，桃園最大地下水汙染RCA案到現在整治20年還沒完成，他的堂哥也是受害者，已經罹癌過世，聽說整治要花50年，若沒整治要花100年，這種汙染根本是禍害子孫，市府要拿出道德良心與魄力解決才是。

市長鄭文燦答詢說，這是工業發展留下的負債，已經列為汙染控制場址，會要求環保局進行妥善說明與追蹤。

市府環保局長呂理德說，南嘉發的幼獅廠及幼獅二廠汙染來源明確，市府環保局在105年已依據土壤及地下水污染整治法，分別公告幼獅二廠所在土地為地下水汙染控制場址與地下水汙染管制區，環保署也在106年2月15日嘉發實業工廠幼獅二廠為地下水汙染整治場址。

呂理德說，嘉發公司幼獅二廠所提的整治計畫已經過市府審核後並於7月10日通過核定，整治工法採用地下水循環井方式進行汙染改善，其整治期程至113年7月5日止，刻正整治中。

楊梅嘉發實業工廠的地下水汙染一案，桃園市環保局已將該址公告為地下水汙染整治場址及...
楊梅嘉發實業工廠的地下水汙染一案，桃園市環保局已將該址公告為地下水汙染整治場址及管制區，表示會持續督促嘉發負起地下水汙染改善責任。圖／桃園市環保局提供
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楊梅嘉發實業工廠的地下水汙染一案，桃園市環保局已將該址公告為地下水汙染整治場址及...
楊梅嘉發實業工廠的地下水汙染一案，桃園市環保局已將該址公告為地下水汙染整治場址及管制區，表示會持續督促嘉發負起地下水汙染改善責任。圖／桃園市環保局提供
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位於桃園楊梅的嘉發實業公司從事不鏽鋼材料生產，近年爆發地下水三氯乙烯超標汙染，引...
位於桃園楊梅的嘉發實業公司從事不鏽鋼材料生產，近年爆發地下水三氯乙烯超標汙染，引起地方不滿，市議員李家興（右一）今天在議會質詢，直指嘉發地下水汙染情節嚴重，「是現在進行式」，質疑為何市府不能要求停業，並憂心地下水汙染成RCA翻版，圖為李家興與相關單位會勘畫面。圖／市議員李家興提供
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地下水高速公路RCA

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