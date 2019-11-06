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12強／中華隊投手群表現穩定 火力不佳成隱憂

竹縣體育館一次得租整天6.4萬 議員：民眾租不起

2019-11-06 12:19聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣議員連郁婷今天在議會總質詢，針對新竹縣體育館的借用辦法，她提到因無分段收費，得租一整天8小時共6萬4千元，主要是包含水電、空調費。並且依他根據租借紀錄統計，運動類比例根本不到5成。

對此，教育處長劉明超回應，目前根據北部、中部幾個縣市的收費標準，最大的差異在分段收費。竹縣並沒有比其他縣市高，但因為其他縣市有實施分段收費，因此費用看起來較低，因此體育場將預計年底前將訂定分段收費，屆時再公布。

劉明超表示，根據體育館統計，有6成用在體育活動，其他則有展覽，例如家具展等，都有按規定收場地費。

連郁婷批評，竹縣體育館因為沒有分段收費，一次就得花6.4萬元，難怪沒有民間團體有能力租借，大多淪為家具展或企業舉辦尾牙。她根據竹縣體育館檔期使用分佈，發現12.2%是私人團體付費運動賽事，34.4%為縣府運動類活動，比例不到5成是做運動類活動，未來應該提高運動類的活動租借。

連郁婷還說，全台共有6個縣市不區分出借時段，分別是新竹縣、台南市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣和屏東縣，這幾個縣市相比，新竹縣的場地費最高。其次，若以12個小時來計算，她日前參訪日本墨田綜合體育館，平日收費只要29529元，反觀竹縣需要7.6萬元，可以發現新竹縣收費太貴，建議縣府應再研究收費標準。

劉明超表示，因為分段收費的涉及的場合多，針對縣府所管轄的部分，會要求檢討分段收費，另也的確發現全天候收費，對一般運動團體租借有明顯障礙，未來將可能朝租借早上、下午、晚上等來做區份，讓更多運動團體可充分來運用，預計今年底前會訂定辦法。

連郁婷根據竹縣體育館檔期使用分佈，發現12.2%是私人團體付費運動賽事，34.4...
連郁婷根據竹縣體育館檔期使用分佈，發現12.2%是私人團體付費運動賽事，34.4%為縣府運動類活動，比例不到5成是做運動類活動。圖／連郁婷提供
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新竹縣議員連郁婷今天在議會總質詢，針對新竹縣體育館的借用辦法，希望能實施分段收費...
新竹縣議員連郁婷今天在議會總質詢，針對新竹縣體育館的借用辦法，希望能實施分段收費，提高運動的租借率。記者郭政芬／攝影
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連郁婷還說，全台共有6個縣市不區分出借時段，分別是新竹縣、台南市、苗栗縣、雲林縣...
連郁婷還說，全台共有6個縣市不區分出借時段，分別是新竹縣、台南市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣和屏東縣。圖／連郁婷提供
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體育新竹

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