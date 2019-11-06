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桃園花彩節周六大溪登場 體驗魅力花海

2019-11-06 11:28聯合報 記者鄭國樑／即時報導

2019桃園花彩節有三個主要展區，9日(周六)率先在大溪登場，市長鄭文燦昨天參加宣傳活動時表示，花彩節今年邁入第5屆，利用秋冬農田休耕之際，以農田為畫布、花草為筆，描繪出獨具魅力的花海，並與鄉村特色緊密結合，帶動地方創生。

今年花彩節將輪番在大溪、中壢、平鎮登場，周周安排精彩活動，大溪展區更首度推出「精靈圓舞曲」夜間活動，同時透過觀光計程車，方便國際旅客從機場直達展區，邀請大小朋友一同賞花海，體驗慢活鄉村小旅行。

鄭文燦說，大溪花彩節在月眉地區，有完善月眉休閒農業區各項基礎建設，設置山豬湖自然生態公園等，另外也以大溪知名地標李騰芳古宅為花海背景，打造「花田舞台」，七彩燈色的不倒拍拍球，一拍即亮，透過璀璨燈光照亮花海。

桃園花彩節第二周登場的是中壢展區，主打「花田童樂會」，邀請親子同遊，參加千人焢窯烤地瓜、拔蘿蔔等農事體驗活動；最後一周由平鎮展區壓軸登場，打造500公尺瓜棚廊道，周邊搭配遼闊的向日葵花海，以及巨大摩艾石像迎賓，要讓遊客留下深刻印象。

鄭文燦說，希望透過三大展區互相拼場方式，激勵各區將活動舉辦的更精彩，除此之外，觀旅局也與交通局聯手推出11條「桃園花彩節」觀光計程車路線，將大溪、中壢、平鎮好玩好吃路線一網打盡，例如遊客可以體驗在大溪古宅中穿著狀元服騎馬賞花田，或是搭乘農用鐵牛車，體驗客家風情的東勢庄文化等，希望吸引更多國內外旅客造訪，促進地方觀光發展。

鄭文燦提到，桃園舉辦花彩節已經累積相當口碑，部分展區後續也可與在地休閒農業區連結舉辦大型活動，例如楊梅仙草花節、大園彩色海芋季等都是成功案例；此外，蘆竹區有兩座休閒農業區－大古山休閒農業區及坑子溪休閒農業區，機捷A10山鼻站新市鎮及機捷田園景觀大道也正在規畫推動中，未來希望結合山鼻之戀等5座埤塘公園，創造新的地景活動亮點。

農業局長郭承泉表示，2019桃園花彩節活動期間為11月9日至12月1日，邀請民眾到花田拍美照，有機會獲得5000元獎金，及參加抽獎活動，詳細資訊請至2019桃園花彩節官方網站查詢，或臉書搜尋「2019桃園花彩節」。

除了三個展區，大園、蘆竹等區也有不同的花卉主題。記者鄭國樑/攝影
除了三個展區，大園、蘆竹等區也有不同的花卉主題。記者鄭國樑/攝影
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桃園花彩節今年先後在大溪、中壢、平鎮舉辦。記者鄭國樑/攝影
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花田鄭文燦機捷

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