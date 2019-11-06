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桃園新二代特展 16個「旅行箱」說故事

2019-11-06 00:43聯合報 記者陳夢茹／桃園報導

桃園市周六起展出「遷移，之後-新二代故事特展」訴說跨國婚姻背後的故事。 圖／桃園...
桃園市周六起展出「遷移，之後-新二代故事特展」訴說跨國婚姻背後的故事。 圖／桃園文化局提供
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桃園市新住民文化會館本周六起至12月29日展出「遷移，之後-新二代故事特展」，展覽從議題發想到展區設計皆由「新二代」創作，串聯7位新二代以16個故事旅行箱，訴說跨國婚姻背後的移動經歷、家庭衝突與矛盾。

策展者鄒佳晶表示，媽媽是菲律賓人，她的成長過程中曾因為「新二代」的身分感到自卑。鄒佳晶說，直到大學時有一次在蘭嶼部落間聽到耆老講母語，竟然和菲律賓他加祿語（Wikang Tagalog）相似，詢問下發現，達悟族的祖先是從菲律賓巴丹群島移民過來。

鄒佳晶向部落居民表示媽媽是菲律賓人，受到熱情歡迎，這時同行同學更對她說「哇！妳媽媽是菲律賓人？好酷！」這是她第一次覺得應該接受自己的身分，才開始投入相關議題，為新二代發聲，更是為幫曾與自己一樣迷失的人，尋找身分認同。

特展呈現新二代尋找身分認同的過程及故事，這些新二代有菲律賓、大陸、馬來西亞、泰國、越南、緬甸及印尼等人。10日開展當天，還會邀請世新大學社會發展研究所教授夏曉鵑，以跨國婚姻為開場，講述新住民權益的困境。

菲律賓婚姻

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