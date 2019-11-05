親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

第24號颱風娜克莉形成 未來路徑曝光

強化機場夜間災害防救能力 桃機公司首次舉行夜間演習

2019-11-05 22:17攝影中心 記者鄭超文／桃園機場即時報導

由於桃園國際機場是全台唯一24小時不間斷營運的機場，為強化機場夜間災害搶救應變能力，桃機公司晚上在機場內的維修棚廠舉行年度空難災害防救演習，這是機場公司成立以來第一次辦理夜間演練，希望透過實際操練，確保在夜間照明不足伴再加上惡劣天氣狀況下，一旦發生航機衝偏滑出跑道或是其他空安災害事件，即使跑滑道只剩下助導航燈光，機場人員也能透過消防隊救助材車輛的照明支援調度，順利執行各種救援任務，提供旅客最大的保護與保障。

「夜間空難災害防救演習」在機場空側內的台灣飛機維修公司棚廠進行，演習項目包括高司演練及實兵演習，演習內容包括空難災害消防搶救、大量傷患搶救與後送演練等，相關籌備工作歷經幹部推演、兩次預演，共動員了19個單位、超過200輛作業車次及500人次參與演練，希望藉此強化夜間各單位的應變處置作為。

桃園機場公司晚上舉行成立以來首次夜間空難災害搶救演習， 救災人員利用LED燈輔助...
桃園機場公司晚上舉行成立以來首次夜間空難災害搶救演習， 救災人員利用LED燈輔助，即使在光線微弱的情況下，仍然能協助救護人員救災後送以及維持檢傷分類效率。圖／桃機公司提供
分享
桃園機場公司晚上舉行成立以來首次夜間空難災害搶救演習，強化夜間救災能力。圖／桃機...
桃園機場公司晚上舉行成立以來首次夜間空難災害搶救演習，強化夜間救災能力。圖／桃機公司提供
分享

機場演習空難

相關新聞

新竹市立動物園食物森林啟用 將開放學子環境教育體驗

2019-11-05 17:50

九降風特產！竹縣烏魚產業文化節 本周六美味登場

2019-11-05 17:24

桃園環科園區烏煙瘴氣？市議員：能搬走的都搬了

2019-11-05 16:49

桃園「癌症村」罹癌比率未偏高 民怨空氣仍有怪味

2019-11-05 16:27

新埔義民廟董事懸宕多年今改選 林光華任董事長

2019-11-05 15:32

秋收冬藏好客味 新竹市客家文化節9日起登場

2019-11-05 14:48

清大教授製作原民科學動畫 紅到國外參展

2019-11-05 14:37

藝術超有事！藝術家用流感影射社會現象

2019-11-05 14:15

「新二代」曾自卑迷失 11月9日策展訴說跨國婚姻生活

2019-11-05 14:09

這個社區靠客家粄產業升級 1年吸客萬人

2019-11-05 11:33

雪山翠池及周邊 爆出遭排遺轟炸

2019-11-04 23:32

竹縣農路破損 議員盼設法改善

2019-11-04 23:12

自來水白濁 卓蘭人怨喝硬水

2019-11-04 23:09

罐頭遊具多 鄭文燦：已完成25處共融遊戲場

2019-11-04 23:04

行的正義 偏遠地區公車路線不應撤

2019-11-04 22:58

桃2新闢公車線運量低 業者喊卡

2019-11-04 22:43

被抹黑議會4年零提案 桃園立委參選人萬美玲告加重誹謗

2019-11-04 22:26

八德大溪華勛出入北捷便利 立委交通成績單庶民有感

2019-11-04 21:47

時力竹市議會黨團提議 市府修房屋稅差別稅率

2019-11-04 17:43

議員批公園罐頭遊具多 鄭文燦：推親子老少共融遊樂

2019-11-04 17:42

凹凸不平的竹縣農路 何智達要求縣府改善

2019-11-04 17:34
看更多

熱門文章

網友分享黑絲襪美女 竟讓正妹議員嚇一跳

2019-11-05 07:40

影／因車結緣 新郎官出動6輛遊覽車把她娶回家

2019-11-05 13:22

環狀線串連7條捷運 打通新北任督二脈

2019-11-05 00:35

搭車更有趣！捷運站出現士兵跟夜鶯 民眾打卡紀念

2019-11-05 15:06

韓國瑜買獼猴桃充當奇異果？ 柯文哲誇：有生意頭腦

2019-11-05 16:33

雪山翠池及周邊 爆出遭排遺轟炸

2019-11-04 23:32

這個社區靠客家粄產業升級 1年吸客萬人

2019-11-05 11:33

全程不看稿！潘孟安施政報告1小時 提112項數據

2019-11-05 20:14

冰箱冷暖氣家電退稅2千 國稅局：別忘購買半年內申辦

2019-11-05 17:52

方文琳為弟弟而跑 帶劇組藝人挑戰田中馬

2019-11-05 16:34

大龍市場像超市今試營運 學者：傳統味還在

2019-11-05 13:20

中火減煤 台電：中部發電已不夠用

2019-11-04 23:27

一例一休「與惡的距離」 王惠美：欠缺彈性造成三輸

2019-11-05 11:52

環狀線列車打造金黃遊龍 5彩繪列車穿梭新北

2019-11-05 15:08

小金門新兵訓練中心先期300人 盼人潮活絡地方發展

2019-11-05 18:57

人山人海的西門町魅力在哪？網曝兩大樂趣

2019-11-05 13:57

墾丁森林遊樂區小整修 門票半價好康至明年秋天

2019-11-05 09:08

影／趕工吊離斷橋最後一夜！ 蘇澳人內心只有感謝

2019-11-05 02:02

石棹出茶王 茶農二代回流復甦當地茶產業

2019-11-05 07:34

行的正義 偏遠地區公車路線不應撤

2019-11-04 22:58

影／1天要1百多萬元 拆南方澳斷橋花了3千萬

2019-11-05 16:11

全國唯一！公園裡的急重症醫院 高榮屏東分院動土

2019-11-05 11:12

不滿大巨蛋光害遲未解決 家長痛批北市府敷衍

2019-11-05 13:39

她酗酒十幾年差點喝到掛 今成戒酒達人身體好家庭和樂

2019-11-04 22:59

環狀線板橋站 美如「七彩寶盒」

2019-11-05 00:39

桃園「癌症村」罹癌比率未偏高 民怨空氣仍有怪味

2019-11-05 16:27

輕軌2階爭議段 高市：年底決策

2019-11-04 23:32

立委廖國棟力爭 台糖花東117公頃地原民優先用

2019-11-05 11:19

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

新社花海預估吸引300萬人次 江啟臣：帶來逾20億產值

2019-11-05 15:33

台南拖吊變本加厲？ 議員要求警方「控制一點」

2019-11-05 13:15

影／高雄「隱藏版」紫蝶祕境 就在六龜中興里

2019-11-05 07:34

阿里山鄒族原鄉公車停駛怨聲四起 議員要求復駛

2019-11-05 15:57

一德夜市就地合法？葉匡時：要取得居民同意

2019-11-05 12:04

基隆地下道像第三世界 該不該廢林右昌說話了

2019-11-05 21:55

基隆舊漁會修復再利用動工 林右昌：這一天等好久了

2019-11-05 14:22

小心流感上身 公費抗病毒藥劑免快篩早用防範蔓延

2019-11-04 23:19

南科用地飽和 黃偉哲憂台積電出走

2019-11-04 23:45

F1賽車變成庶民賽車？專家建議從基礎賽車玩起

2019-11-05 17:11

高中畢業生車禍癱床近30年 父母賣工廠別墅咬牙照顧

2019-11-05 18:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top