強化機場夜間災害防救能力 桃機公司首次舉行夜間演習
2019-11-05 22:17
攝影中心 記者鄭超文
／桃園機場即時報導
由於桃園國際機場是全台唯一24小時不間斷營運的機場，為強化機場夜間災害搶救應變能力，桃機公司晚上在機場內的維修棚廠舉行年度空難災害防救演習，這是機場公司成立以來第一次辦理夜間演練，希望透過實際操練，確保在夜間照明不足伴再加上惡劣天氣狀況下，一旦發生航機衝偏滑出跑道或是其他空安災害事件，即使跑滑道只剩下助導航燈光，機場人員也能透過消防隊救助材車輛的照明支援調度，順利執行各種救援任務，提供旅客最大的保護與保障。
「夜間空難災害防救演習」在機場空側內的台灣飛機維修公司棚廠進行，演習項目包括高司演練及實兵演習，演習內容包括空難災害消防搶救、大量傷患搶救與後送演練等，相關籌備工作歷經幹部推演、兩次預演，共動員了19個單位、超過200輛作業車次及500人次參與演練，希望藉此強化夜間各單位的應變處置作為。
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