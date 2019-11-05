競技撲克亞洲盃落地桃園 一連三天賽事開打
2019-11-05 19:39
聯合報 記者高宇震
／桃園即時報導
「IFMP競技撲克亞洲國家盃」今日於桃園中壢米堤大飯店舉行開幕典禮，今年共9個國家參賽，前4名將獲得年底前往秘魯參加「2019競技撲克世界國家盃」的資格。晚間進行第一回合100手牌局的正式比賽，展開一連三天的兢技撲克賽事。市議員徐景文也到場為代表我國出賽的中華台北隊授旗。
台灣福爾摩沙撲克競技協會執行長戴興雄表示，競技撲克已經是國際體育總會及奧委會支持認可的體育競技賽事，我們花了很大的努力爭取到這次的主辦國，希望大眾能藉此國際賽事，重新認識德州撲克。
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競技（德洲）撲克源起於美國德州，由於其需高度技巧、數學基礎、邏輯思考、心理素質、賽局經驗等，因而風靡全球。戴興雄指出，撲克比賽在台灣是合法的。有別於非法賭博，以籌碼換現金，撲克比賽有一定的報名時間，且於比賽過程中會持續淘汰選手，最後晉級選手獲得相對應的名次，並依照名次發放獎金，與一般體育競技一樣。
代表我國出賽的中華台北隊隊員的吳恩慶畢業於台灣大學研究所，是2016亞洲職業排行榜冠軍，屢屢在大賽之中奪冠，累積獎金已經達港幣180萬元港幣。吳恩慶說，剛開始被朋友介紹而接觸德洲撲克，沒想到因此玩出興趣，開始上網了解遊戲原理，比賽成績漸漸穩定後，甚至決定搬到澳門當職業選手，最優異成績是於2016澳門紅龍盃中贏得冠軍，獲12萬美元獎金。
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