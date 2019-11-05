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冰箱冷暖氣家電退稅2千 國稅局：別忘購買半年內申辦

2019-11-05 17:52聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市補助申請汰換舊冰箱、冷氣節能機種補助剛在上月底結束，民眾申辦補助踴躍，原本民眾不很清楚「節能機的貨物稅也可退稅」，申辦也熱絡起來，北區國稅局桃園分局今天下午提醒市民，從今年6月15日起選購冰箱、冷氣及除濕機節能機種，半年內可申辦貨物稅退稅，冰箱、冷暖氣機最高退稅2000元、除濕機最高退稅1200元，別忘記向各地國稅單位申辦退稅。

今年為鼓勵民購選購使用符合能源效率1、2級節能新機，經濟部、財政部相繼提供節能家電補助，桃園市政府經發局補助冰箱、冷氣節能機種各機最高補助3千元，剛在上月底結束，民眾申辦踴躍，經發局統計，桃園民眾申請節能家電補助總共6萬2292件，補助金額達 2億4916萬元。

許多民眾上月最後期限向市府經發局申辦補助節能家電，才知道冰箱、冷暖氣機連同除濕機等節能家電，還可再國稅單位申辦貨物稅退稅，也因此北區國稅局、桃園分局臨櫃申辦貨物稅退貨件數激增，到昨天為止，桃園分局轄區申辦2萬4900多件、退稅額4360萬元，北區國稅局轄區申辦達18萬9300多件、退稅額高達3億2700多萬元。

北區國稅局桃園分局長沈榮泉表示，財政部為節能減碳、改善空汙，鼓勵民眾選購節能家電產品，自今年6月15日起，到後年（民國100年）6月14日止，民眾選購的新冰箱、冷暖氣機、除濕機，符合能源效率1、2級節能新機者，每台冰箱、冷暖氣機最高退稅2000元、每台除濕機最高退稅1200元。

凡是符合節能新機均可申辦退稅，民眾購買節能家電後，記得需在購買交易日起6個月期限內，「逾期不得申辦退稅」，持相關證明向各地國稅單位申辦貨物稅退稅，亦可上財政部官網或撥打免付費電話0800-000321洽詢，提醒民眾別忘記自己的權益。

選購節能冰箱、冷暖氣機或除濕機種半年內可申辦貨物稅退稅，許多桃園市民紛紛申辦退稅...
選購節能冰箱、冷暖氣機或除濕機種半年內可申辦貨物稅退稅，許多桃園市民紛紛申辦退稅，國稅局提醒民眾別忘權益。記者曾增勳／攝影
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選購節能冰箱、冷暖氣機或除濕機種半年內可申辦貨物稅退稅，許多桃園市民紛紛申辦退稅...
選購節能冰箱、冷暖氣機或除濕機種半年內可申辦貨物稅退稅，許多桃園市民紛紛申辦退稅，國稅局提醒民眾別忘權益。記者曾增勳／攝影
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選購節能冰箱、冷暖氣機或除濕機種半年內可申辦貨物稅退稅，北區國稅局、桃園分局提醒...
選購節能冰箱、冷暖氣機或除濕機種半年內可申辦貨物稅退稅，北區國稅局、桃園分局提醒民眾別忘權益。記者曾增勳／攝影
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除濕機

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