新竹市立動物園食物森林啟用 將開放學子環境教育體驗

2019-11-05 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹即時報導



新竹市立動物園食物森林今天啟用，310坪的空間種植超過80種、6千多棵植物，除了果樹、香草、葉菜等可食植物，考量動物可食性也加入動物愛吃的牧草、雜糧及蜜源植物，並設有落葉堆肥箱，盼完整呈現動物棲地及生態性，是全台唯一為動物服務、在動物園裡的食物森林，將結合生命教育，邀請國中小學生參加體驗課程

市長林智堅與東園、竹蓮國小學童一起在食物森林摘地瓜葉，由保育人員指導和協助餵食黑肚綿羊，食物森林有綠色、紫色等品種的地瓜葉，園方提醒黑肚綿羊不吃紫色地瓜葉，林智堅與學童專挑綠色地瓜葉摘，3隻黑肚綿羊全靠過來搶食。

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林智堅感謝梧桐環境整合基金會協助打造食物森林，林智堅說，新竹公園占地18公頃，可說是新竹市的綠肺，希望以市立動物園為核心，邀集更多團體一起在都市叢林裡打造動物的棲地，為城市中的動物建置1個家。

林智堅說，新竹公園動植物生態豐富，透過系統性的規畫，逐步重新建立生態系統，食物森林提供小朋友優質的生態環境教育場域，市府將加強跨局處合作，由市立動物園免費提供場域，環保局培育解說人員，教育處安排周邊學校逐步參與，讓每個孩子都有在自然中學習的機會。

環保局副局長洪明仕曾在市立動物園服務多年，他說，這個小而美的食物森林占地僅310坪，利用自然環境棲地打造，種植超過80種、6千多棵的植物，還可看到蜻蜓、蝴蝶等昆蟲，是個生態多樣性的環境教育場域，環境教育著重生態平衡，復育好棲地，可讓這些生物回到原來的家。