九降風特產！竹縣烏魚產業文化節 本周六美味登場

2019-11-05 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



新竹九降風，讓「烏金」更添美味！108年「新竹縣烏魚產業文化節」即將於本周六在竹北拔仔窟烏魚養殖區隆重登場。今天新竹縣副縣長陳見賢、竹北市長何淦銘、立委林為洲、新竹區漁會常務監事許順隆等人啟動儀式，邀請全國民眾來此同遊，欣賞拔仔窟明媚漁村風光，品嚐道地烏魚風味料理，當日除了有結合在地食材的「烏魚料理創意饗宴」，還有能用較低價格買到美味烏魚的烏魚促銷、烏魚桌餐拍賣、facebook打卡送好禮等精彩活動。

副縣長陳見賢表示，新竹烏魚子曾獲得全國十大金鑽及全國十大優質烏魚子兩項大獎，並外銷至日本，大受好評，近年來也逐漸以「生態無毒養殖法」取代傳統養殖，並積極輔導推動產銷履歷及水產品生產溯源，採捕前的藥物檢驗，保證讓消費者買的放心、吃的安心。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

新竹區漁會總幹事童錦杰表示，竹北地區沿海烏魚養殖面積約66公頃，往年產量約15萬至20萬尾左右，今年也預估將超過15萬尾，新竹因得天獨厚的九降風吹拂，烏魚子自然日曬風乾而成，嚐起來「Q彈」，好吃而不黏牙。今年活動中特別邀請烏魚養殖產銷班員，將烏魚產品由養殖池推廣到餐桌上，除了介紹烏魚產品外，並教導民眾如何料理，簡易又好吃的烏魚料理，上facebook打卡，還能兌換烏魚兌換券，數量有限。

新竹區烏魚養殖產銷班員班長郭宮寶分享，挑選美味的烏魚子小秘訣，不是看顏色深淺，要選擇顏色不混濁、具有明亮及透徹感的。