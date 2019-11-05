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九降風特產！竹縣烏魚產業文化節 本周六美味登場

2019-11-05 17:24聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹九降風，讓「烏金」更添美味！108年「新竹縣烏魚產業文化節」即將於本周六在竹北拔仔窟烏魚養殖區隆重登場。今天新竹縣副縣長陳見賢、竹北市長何淦銘、立委林為洲、新竹區漁會常務監事許順隆等人啟動儀式，邀請全國民眾來此同遊，欣賞拔仔窟明媚漁村風光，品嚐道地烏魚風味料理，當日除了有結合在地食材的「烏魚料理創意饗宴」，還有能用較低價格買到美味烏魚的烏魚促銷、烏魚桌餐拍賣、facebook打卡送好禮等精彩活動。

副縣長陳見賢表示，新竹烏魚子曾獲得全國十大金鑽及全國十大優質烏魚子兩項大獎，並外銷至日本，大受好評，近年來也逐漸以「生態無毒養殖法」取代傳統養殖，並積極輔導推動產銷履歷及水產品生產溯源，採捕前的藥物檢驗，保證讓消費者買的放心、吃的安心。

新竹區漁會總幹事童錦杰表示，竹北地區沿海烏魚養殖面積約66公頃，往年產量約15萬至20萬尾左右，今年也預估將超過15萬尾，新竹因得天獨厚的九降風吹拂，烏魚子自然日曬風乾而成，嚐起來「Q彈」，好吃而不黏牙。今年活動中特別邀請烏魚養殖產銷班員，將烏魚產品由養殖池推廣到餐桌上，除了介紹烏魚產品外，並教導民眾如何料理，簡易又好吃的烏魚料理，上facebook打卡，還能兌換烏魚兌換券，數量有限。

新竹區烏魚養殖產銷班員班長郭宮寶分享，挑選美味的烏魚子小秘訣，不是看顏色深淺，要選擇顏色不混濁、具有明亮及透徹感的。

這次活動中也推出「烏魚小教室」及「烏魚隨堂考」有獎徵答，讓民眾寓教於樂方式了解並體驗拔仔窟的食魚文化，使整體烏魚節活動達到購物、旅遊及教育的多重推廣目的。

今天新竹縣副縣長陳見賢、竹北市長何淦銘、立委林為洲、新竹區漁會常務監事許順隆等人...
今天新竹縣副縣長陳見賢、竹北市長何淦銘、立委林為洲、新竹區漁會常務監事許順隆等人啟動儀式，邀請全國民眾來此同遊。記者郭政芬／攝影
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「新竹縣烏魚產業文化節」即將於本周六在竹北拔仔窟烏魚養殖區隆重登場。記者郭政芬／...
「新竹縣烏魚產業文化節」即將於本周六在竹北拔仔窟烏魚養殖區隆重登場。記者郭政芬／攝影
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新竹烏魚子曾獲得全國十大金鑽及全國十大優質烏魚子兩項大獎，並外銷至日本，大受好評...
新竹烏魚子曾獲得全國十大金鑽及全國十大優質烏魚子兩項大獎，並外銷至日本，大受好評。記者郭政芬／攝影
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