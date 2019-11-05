桃園環科園區烏煙瘴氣？市議員：能搬走的都搬了

2019-11-05 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市議員吳宗憲今天在議會總質詢指出，觀音區環科園區真的是烏煙瘴氣，光看一家就覺得「煙霧瀰漫」，附近大潭、保生里民能夠搬走的都搬走了，市府要解決問題。吳宗憲並播放新加坡處理焚化爐的技術，認為值得市府處理。

吳宗憲表示，桃園市的垃圾逐年增加，增加到程度讓人驚訝和感嘆，走一趟觀音掩埋場看看，原本美麗的草漯沙丘上面有一塊一塊「豆腐塊」，都是沒處理好的垃圾，這不只是觀音的問題，而是全桃園市的問題，垃圾量一直在上升，放在現場的大型家具風吹雨打根本沒辦法處理，和其他垃圾一樣衍生二次汙染，要如何解決問題，市政府要趕快面對。

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吳宗憲在議會現場播放一段影片，介紹新加坡處理垃圾技術先進的程度，透過高溫等方法，處理後的垃圾不但只有原先的十分之一，處理過程也不會有異道、沒有空汙，處理過的垃圾灰渣存放在小島並和海水分離，不會汙染海洋又能和大自然共存。

他表示，新加坡全年24小時處理垃圾，燃燒時還同時產生電力，毒煙被過濾，焚化爐排出的氣體檢測到極細的粒子都是乾淨無毒，桃園市為什麼做不到，觀音區環科園區為什麼不能做到？住在環境科附近的大潭、保生里里民很可憐，那個環境會讓人嚇到。

桃園市長鄭文燦答詢時強調，廠商拿到營業許可、排放許可不代表拿到護身符，如果空屋排放超標或被查出重大缺失市府仍可勒令停止運轉，也請環保局針對已運轉的廠商進行稽查。

此外針對吳宗憲提出新加坡處理垃圾採用的技術，鄭文燦說明這是使用RDF高熱值生質能燃料，傳統焚化廠由於設計爐床熱值已低於垃圾熱值，致使實際處理量少於設計處理量，市府傾向將事業廢棄物RDF廠與一般垃圾生質能廠分流。