桃園「癌症村」罹癌比率未偏高 民怨空氣仍有怪味

2019-11-05 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園即時報導



桃園市議員吳宗憲今天在議會總質詢指出，鴻海前董事長郭台銘今年7月走訪觀音區樹林里樹林新村，關心該里被稱為「癌症村」，後來並透過永齡基金會安排里民做血液檢查，報告結果出來後外界就沒報導，但是被稱為「癌症村」不但讓民眾生活在恐懼中，也影響房地產市場，其實檢驗結果，罹癌的比率和桃園、全台灣的比率一樣，沒有特別高。

鄭文燦答詢時表示，媒體雖然用「癌症村」的標題報導，但是公共衛生、流行病學的調查，觀音區樹林里沒有明顯偏高，不過樹林鄰近工業區，市府有責任管制汙染而且會比以前更重視。鄭文燦不諱言被形容為「癌症村」會帶來很多標籤化作用，像被說成生活品質不好，房地產價格受影響等，衛生局今年7月也說明當時調查的結果。

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衛生局長王文彥說，當時還請衛福部和國健局協助調查「癌症村」，一筆一筆查，到最後所有取得的資料和當地里長、里民核對，發現有些罹癌者並非當地人，罹癌的比率和桃園市甚至全國都一致，沒有特別高，衛生局也跟里長和當地居民解釋。

環保局今年7月就指出，根據衛福部資料顯示，全國近8年惡性腫瘤死亡率28%，桃園市26%，觀音區占25%，樹林里死亡人數222人，其中因惡性腫瘤死亡61人，占27%，樹林新村的癌症死亡率與樹林里相近，因此媒體形容該村為「癌症村」的說法，不符合事實。

吳宗憲指出，樹林里的樹林國小當初設校時一家工廠都沒有，後來有觀音工業區，學校等於被工廠包圍，空氣品質變差是事實，市府要如何維護環境品質？鄭文燦表示，即使沒有工廠、工業區，市府一 樣要稽查汙染並要求工廠空汙減量，而且要持續做，這個區塊一直都在查還放了空氣盒子，也有工廠因汙染被送法辦，但是該區還是有味道，是否到了危害人體的程度，會再繼續查。