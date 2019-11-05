親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

12強／對波多黎各先發出爐 王柏融改打第七棒

桃園「癌症村」罹癌比率未偏高 民怨空氣仍有怪味

2019-11-05 16:27聯合報 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市議員吳宗憲今天在議會總質詢指出，鴻海前董事長郭台銘今年7月走訪觀音區樹林里樹林新村，關心該里被稱為「癌症村」，後來並透過永齡基金會安排里民做血液檢查，報告結果出來後外界就沒報導，但是被稱為「癌症村」不但讓民眾生活在恐懼中，也影響房地產市場，其實檢驗結果，罹癌的比率和桃園、全台灣的比率一樣，沒有特別高。

鄭文燦答詢時表示，媒體雖然用「癌症村」的標題報導，但是公共衛生、流行病學的調查，觀音區樹林里沒有明顯偏高，不過樹林鄰近工業區，市府有責任管制汙染而且會比以前更重視。鄭文燦不諱言被形容為「癌症村」會帶來很多標籤化作用，像被說成生活品質不好，房地產價格受影響等，衛生局今年7月也說明當時調查的結果。

衛生局長王文彥說，當時還請衛福部和國健局協助調查「癌症村」，一筆一筆查，到最後所有取得的資料和當地里長、里民核對，發現有些罹癌者並非當地人，罹癌的比率和桃園市甚至全國都一致，沒有特別高，衛生局也跟里長和當地居民解釋。

環保局今年7月就指出，根據衛福部資料顯示，全國近8年惡性腫瘤死亡率28%，桃園市26%，觀音區占25%，樹林里死亡人數222人，其中因惡性腫瘤死亡61人，占27%，樹林新村的癌症死亡率與樹林里相近，因此媒體形容該村為「癌症村」的說法，不符合事實。

吳宗憲指出，樹林里的樹林國小當初設校時一家工廠都沒有，後來有觀音工業區，學校等於被工廠包圍，空氣品質變差是事實，市府要如何維護環境品質？鄭文燦表示，即使沒有工廠、工業區，市府一 樣要稽查汙染並要求工廠空汙減量，而且要持續做，這個區塊一直都在查還放了空氣盒子，也有工廠因汙染被送法辦，但是該區還是有味道，是否到了危害人體的程度，會再繼續查。

鄭文燦表示他傾向將來草漯重劃區完成以後，取得離樹林里比較近的學校用地，合併樹林、草漯國小藉此改善環境，這樣的方法可行性應該比較高。吳宗憲強調，現在情況是家長受限主客觀情況，可以的話就把孩子送到草漯國小讀書，不行就留在樹林國小，市府應該優先照顧後者，更積極監測環境，因為空汙味道還是很重，尤其是樹林里的住宅區常常反應味道問題，里長常在社區即時通群組回答處理進度和結果。

樹林國小建校時周邊沒工廠，現在被工廠包圍。圖／桃園市議員吳宗憲提供
樹林國小建校時周邊沒工廠，現在被工廠包圍。圖／桃園市議員吳宗憲提供
分享
樹林里在觀音工業區的排水溝不難看見泡沫水。圖／桃園市議員吳宗憲提供
樹林里在觀音工業區的排水溝不難看見泡沫水。圖／桃園市議員吳宗憲提供
分享

癌症衛生局鄭文燦

相關新聞

桃園環科園區烏煙瘴氣？議員：能搬走的都搬了

2019-11-05 16:49

新埔義民廟董事懸宕多年今改選 林光華任董事長

2019-11-05 15:32

秋收冬藏好客味 新竹市客家文化節9日起登場

2019-11-05 14:48

清大教授製作原民科學動畫 紅到國外參展

2019-11-05 14:37

藝術超有事！藝術家用流感影射社會現象

2019-11-05 14:15

「新二代」曾自卑迷失 11月9日策展訴說跨國婚姻生活

2019-11-05 14:09

這個社區靠客家粄產業升級 1年吸客萬人

2019-11-05 11:33

雪山翠池及周邊 爆出遭排遺轟炸

2019-11-04 23:32

竹縣農路破損 議員盼設法改善

2019-11-04 23:12

自來水白濁 卓蘭人怨喝硬水

2019-11-04 23:09

罐頭遊具多 鄭文燦：已完成25處共融遊戲場

2019-11-04 23:04

行的正義 偏遠地區公車路線不應撤

2019-11-04 22:58

桃2新闢公車線運量低 業者喊卡

2019-11-04 22:43

被抹黑議會4年零提案 桃園立委參選人萬美玲告加重誹謗

2019-11-04 22:26

八德大溪華勛出入北捷便利 立委交通成績單庶民有感

2019-11-04 21:47

時力竹市議會黨團提議 市府修房屋稅差別稅率

2019-11-04 17:43

議員批公園罐頭遊具多 鄭文燦：推親子老少共融遊樂

2019-11-04 17:42

凹凸不平的竹縣農路 何智達要求縣府改善

2019-11-04 17:34

桃園首次採購公費4價流感疫苗 15日開始第一波接種

2019-11-04 15:43

減少農藥污染環境 竹市打造活動雞舍管理非農地雜草

2019-11-04 15:13

台中校園推「禮義廉恥」 楊文科：竹縣學校也將掛牌

2019-11-04 14:55

無痕山林 能背上山就要背下山

2019-11-04 14:23

雪山翠池淪洗碗池 周邊噁雜糞便、衛生紙

2019-11-04 14:21

力推城市外交 林智堅施政報告「讓竹市站上世界舞台」

2019-11-04 11:38

夢幻翠池畔赫見排遺轟炸 「黃金白花」汙染環境

2019-11-04 10:58
看更多

熱門文章

網友分享黑絲襪美女 竟讓正妹議員嚇一跳

2019-11-05 07:40

影／涉性騷學姐劉嘉仁請辭獲准 再爆市府內鬥疑雲

2019-11-04 18:17

環狀線串連7條捷運 打通新北任督二脈

2019-11-05 00:35

八德大溪華勛出入北捷便利 立委交通成績單庶民有感

2019-11-04 21:47

嘉市因應鐵路高架化 都市先期規畫出爐了

2019-11-04 17:01

影／因車結緣 新郎官出動6輛遊覽車把她娶回家

2019-11-05 13:22

雪山翠池及周邊 爆出遭排遺轟炸

2019-11-04 23:32

高雄水蓮進軍日本市場 大啖驚呼「喔依細」

2019-11-04 17:37

接獲情資花蓮有大咖參選 國民黨呼籲藍軍團結贏勝選

2019-11-04 17:33

這個社區靠客家粄產業升級 1年吸客萬人

2019-11-05 11:33

北市公車停靠區科技執法 民怨違停還在

2019-11-04 17:44

搭車更有趣！捷運站出現士兵跟夜鶯 民眾打卡紀念

2019-11-05 15:06

影／趕工吊離斷橋最後一夜！ 蘇澳人內心只有感謝

2019-11-05 02:02

中火減煤 台電：中部發電已不夠用

2019-11-04 23:27

蘇治芬推動5G時尚農業 第一波智慧無人飛機起飛

2019-11-04 18:12

大龍市場像超市今試營運 學者：傳統味還在

2019-11-05 13:20

一例一休「與惡的距離」 王惠美：欠缺彈性造成三輸

2019-11-05 11:52

過分！高屏舊鐵橋黃花海美翻 民眾拍照「失控」踩花

2019-11-04 15:42

95年前彰女學生就登玉山 百年校慶再來一次攻頂成功

2019-11-04 19:26

墾丁森林遊樂區小整修 門票半價好康至明年秋天

2019-11-05 09:08

被抹黑議會4年零提案 桃園立委參選人萬美玲告加重誹謗

2019-11-04 22:26

石棹出茶王 茶農二代回流復甦當地茶產業

2019-11-05 07:34

全國唯一！公園裡的急重症醫院 高榮屏東分院動土

2019-11-05 11:12

她酗酒十幾年差點喝到掛 今成戒酒達人身體好家庭和樂

2019-11-04 22:59

不滿大巨蛋光害遲未解決 家長痛批北市府敷衍

2019-11-05 13:39

台南市戶外轉播12強棒球賽 黃偉哲邀球迷進場

2019-11-04 17:08

人山人海的西門町魅力在哪？網曝兩大樂趣

2019-11-05 13:57

影／300多隻貓狗將無家可住 流浪動物救援協會恐破產

2019-11-04 20:59

環狀線板橋站 美如「七彩寶盒」

2019-11-05 00:39

被市長耽誤的導演？ 李永萍：侯友宜拍定裝照很專業

2019-11-04 20:38

西螺農會遭爆募款藍營 發起人：自由樂捐無強迫

2019-11-04 16:53

經費拮据屏東長治鄉推水果月曆 盼拉高路燈認養率

2019-11-04 19:26

環狀線列車打造金黃遊龍 5彩繪列車穿梭新北

2019-11-05 15:08

田中520黑白兩稻 陣頭相挺11月9日登場

2019-11-05 00:34

影／高雄「隱藏版」紫蝶祕境 就在六龜中興里

2019-11-05 07:34

新莊國家電影中心2021年完工 有影廳還有屋頂賞景花園

2019-11-04 20:05

立委廖國棟力爭 台糖花東117公頃地原民優先用

2019-11-05 11:19

行的正義 偏遠地區公車路線不應撤

2019-11-04 22:58

小心流感上身 公費抗病毒藥劑免快篩早用防範蔓延

2019-11-04 23:19

韓國瑜買獼猴桃充當奇異果？ 柯文哲誇：有生意頭腦

2019-11-05 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top