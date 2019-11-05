新埔義民廟董事懸宕多年今改選 林光華任董事長
2019-11-05 15:32
聯合報 記者郭政芬
／新竹即時報導
新埔褒忠義民廟第5屆董事會今天完成改選，前台灣省主席林光華，在新出爐的9名常務董事中，獲得29比1壓倒性勝利，成為新任義民廟董事會董事長。林光華指出，上任後他首要就是啟動另2個董事會的改選、釐清廟產等，相關的期程由所有董事們一起來決定。
新埔褒忠亭義民廟之下共有3個董事會，分別是財團法人台灣省新竹縣褒忠義民廟、財團法人褒忠義民中學財團與財團法人褒忠義民中學學校。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
其中，新埔褒忠亭義民廟董監事會原本應於2014年底卸任，然因董事會改選的祭典區代表人名單，實際改選結果跟第4屆董事會呈報給縣府的不同，縣府不予核備，已延遲5年沒有改選，爭議多年。對此，新竹縣長楊文科上任後多次與義民廟董事長徐德馨、總幹事魏北沂開會，要求完成改選，今年訂於11月5日要完成。
林光華表示，過去義民廟因董事會改選紛爭備受外界責難，也有很多人向他詢問，他感覺很難受，這次擔任董事長的責任，他上任後，第一件事情首要就是啟動另外2個董事會的改選、釐清廟產等，特別是帳目不清的「義民中學財團」部份，希望能在今年底前完成。
今天完成改選的是「財團法人台灣省新竹縣褒忠義民廟」，新任董事會董事長林光華，常務董事有張福普、黃遠賢、陳勇良、林錦華、魏明光、吳家潮、林光華、鄭香隆、姜心源。另推出徐德馨、何煖軒、潘鵬仁、蔡元彰、曾敬明、李增豐6人為監事，由前華航董事長何煖軒出任常務監事。
留言