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秋收冬藏好客味 新竹市客家文化節9日起登場

2019-11-05 14:48聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹客家文化節今年以「秋收冬藏好客味」為主軸，自11月9日至30日有一系列活動，包括體驗傳統割稻、手作傳統客家米食及醃漬品，並有欣蕾舞蹈團、景勝戲劇團、戲偶子劇團及神棍樂團等藝文團體演出。新竹市長林智堅表示，每年東北季風吹起時也是客庄收成時，收冬戲是客家人最重要的大事，新竹市客家文化節承襲這項傳統，在每年秋收冬藏的時節，舉辦客家文化節，讓民眾更認識客家文化。

文化局表示，新竹市客家文化節連續4個周末皆有藝文演出，9日晚間7時由欣蕾舞蹈團、艸雨田舞蹈劇場在北大公園演出〈印象竹鄉─漫遊秋冬〉；17日由戲偶子劇團「桃子的節氣大冒險」在文化公園演出；24日下午2時30分景勝戲劇團在開台金山寺演出〈梅花圖〉；29日晚間7時由紙風車劇團在孔廟前廣場演出「諸葛四郎」舞台劇，現場還有創意美食DIY、竹風客藝米食市集、在地文創工坊及美食攤位。

文化局也預告30日在南隘國小舉行客家音樂饗宴，由包括神棍樂團、歌手黃宇寒及虎林國小獅鼓隊等多組團隊演出，並有「找稻幸福」百人割稻體驗，藉由彎腰親手割稻、親近泥土，讓大小朋友體會農夫耕種的辛勞，還可參加農事趣味闖關，讓民眾走出戶外邊玩邊學，體驗農家樂趣。

除了藝文系列活動，還有充滿知性、文化的秋收講座，邀請文史達人賴黃宗、美食作家李元璋，講授客庄稻香及客家米食足跡；冬藏工作坊由客家料理媽媽傳授福菜、紅糟與甜酒釀美食製作秘訣。每場藝文演出現場還可參加闖關秋食吧、AR抓寶遊戲換限量好禮，活動報名及演出資訊請上臉書搜尋「新竹市客家文化節」，或至https://goo.gl/jfSuQH瀏覽，或洽02-85215016或03-5327170查詢。

新竹市客家文化節今年以「秋收冬藏好客味」為主軸，自11月9日至30日有一系列活動...
新竹市客家文化節今年以「秋收冬藏好客味」為主軸，自11月9日至30日有一系列活動。記者張雅婷／攝影
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新竹市客家文化節今年以「秋收冬藏好客味」為主軸，自11月9日至30日有一系列活動...
新竹市客家文化節今年以「秋收冬藏好客味」為主軸，自11月9日至30日有一系列活動。記者張雅婷／攝影
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新竹市客家文化節今年以「秋收冬藏好客味」為主軸，自11月9日至30日有一系列活動...
新竹市客家文化節今年以「秋收冬藏好客味」為主軸，自11月9日至30日有一系列活動。記者張雅婷／攝影
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新竹市客家文化節今年以「秋收冬藏好客味」為主軸，自11月9日至30日有一系列活動...
新竹市客家文化節今年以「秋收冬藏好客味」為主軸，自11月9日至30日有一系列活動。記者張雅婷／攝影
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新竹市客家文化節連續4個周末皆有藝文演出。記者張雅婷／攝影
新竹市客家文化節連續4個周末皆有藝文演出。記者張雅婷／攝影
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客家文化節新竹林智堅

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