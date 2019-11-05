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藝術超有事！藝術家用流感影射社會現象

2019-11-05 14:15聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

新竹鐵道藝術村即日起至12月22日舉辦《藝事節－駐村藝術家成果展》，由今年鐵道藝術村8位駐村藝術家接力展出創作成果，包含平面、裝置藝術及數位媒材等類型，展覽期間更開放創作工作室及藝術課程，除讓觀眾除一飽眼福外，更能與藝術家來場深度藝術對談。

文化局副局長李欣耀表示，鐵道藝術村空間為歷史建築文化資產，今轉型作為新竹的藝術實驗據點，讓年輕藝術家發揮所長，揮灑色彩的創意場域。近年在市府與智邦藝術基金會努力下，逐步朝向國際型藝術村發展，今年有德籍藝術家參與駐村，還有日本藝廊接洽舉行跨國展演計畫；未來，鐵道藝術村將為推廣城市文化、青年藝術持續前行，帶來更豐富多元的藝術感動。

營運單位智邦藝術基金會表示，成果展以雙個展形式接力，即日起至11月10日由平均年齡僅24歲的短期駐村藝術家陳冠豪、林庭立揭開序幕，前者以「流行性感冒」影射生活中群體影響個人的社會現象，個體性消失於人群之中；後者以攝影蒙太奇拼貼手法，構築家、記憶與未來藍圖，穿梭幻想與現實之中。

接著，11月15日起至12月15日由駐村藝術家張群、Mario Weinberg展現成果，其中Mario Weinberg來自德國，曾於柏林、上海等地舉行個人展，因緣際會到新竹駐村後，對台灣文化有了新的體悟，這次在展覽以「演化，理所當然」為題，表現人在日常面臨的許多選擇與道路。

駐村藝術團體牛鈴於12月11日起至12月22日接棒展出，牛鈴成員詹慈恩、陳書煌擅長廢棄物裝置、電子音樂及影像創作，將以三個土地議題—水污染、土地徵收、礦場現況，採集現場的廢棄物與聲音作為素材，參觀者可以觸碰裝置去改變聲音形貌，嘗試呈現圍繞在人們周遭，但不易觸碰的題材。12月20日起駐村藝術家王家妤、范思琪。王家妤用藝術手法探討媒體世界的真實與虛幻。

文化局表示，「藝術超有事！《藝事節》駐村成果展」，除集結藝術家年度創作，也由藝術家親自設計藍晒工作坊、塗鴉課、水川田工作坊等課程，並開放預約工作室參觀。詳情可至新竹市鐵道藝術村粉絲專頁，或洽詢專線03-5332841、撥打1999為民服務專線。

「藝術超有事！《藝事節》駐村成果展」，除集結藝術家年度創作，也由藝術家親自設計藍...
「藝術超有事！《藝事節》駐村成果展」，除集結藝術家年度創作，也由藝術家親自設計藍晒工作坊、塗鴉課、水川田工作坊等課程，並開放預約工作室參觀。圖／文化局提供
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「藝術超有事！《藝事節》駐村成果展」，除集結藝術家年度創作，也由藝術家親自設計藍...
「藝術超有事！《藝事節》駐村成果展」，除集結藝術家年度創作，也由藝術家親自設計藍晒工作坊、塗鴉課、水川田工作坊等課程，並開放預約工作室參觀。圖／文化局提供
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「藝術超有事！《藝事節》駐村成果展」，除集結藝術家年度創作，也由藝術家親自設計藍...
「藝術超有事！《藝事節》駐村成果展」，除集結藝術家年度創作，也由藝術家親自設計藍晒工作坊、塗鴉課、水川田工作坊等課程，並開放預約工作室參觀。圖／文化局提供
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藝術家鐵道新竹

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