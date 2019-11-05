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這個社區靠客家粄產業升級 1年吸客萬人

2019-11-05 11:33聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市嘉盛社區客家粄特色出名，1年吸引參觀及米食DIY近萬人，苗栗市長邱鎮軍認為人已經進來，市公所將輔導發展成苗栗市品牌伴手禮，社區可以發大財

苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日在客家粄仔工坊及五文昌廟前廣場登場，今天上午辦理推介會，立委徐志榮太太王慧珍、苗栗縣議員楊明燁及邱鎮軍等人到場，嘉盛社區發展協會理事長劉秀蘭說，嘉盛社區以生產稻米1級產業為主，客家粄把產業推向6級，並傳承文化與記憶。

嘉盛社區發展協會總幹事張永昌指出，嘉盛社區客家粄除了是客家傳統技藝，並結合在地信仰中心五文昌廟，及融入創新金、木、水、火、土五行概念，這是社區獨有無法取代的特色，因此1年就有8000到1萬人次到社區觀摩，或體驗米食DIY。

今年客家粄仔節從10日上午9點到下午4點熱鬧一整天，今年主題是「懷舊的米包」，米包是菜包皮，內餡是紅 豆，圓扁形狀，是客家人早年在中秋節應節的美食，已幾近失傳，此外，活動還有粄仔展售、創意米食DIY、挑米大考驗、背米跳高，及社區表演節目等，歡迎民眾來嘉盛社區過粄仔節。

苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日登場，展示各式粄仔美食。記者范榮達...
苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日登場，展示各式粄仔美食。記者范榮達／攝影
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苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日登場，市長邱鎮軍等人歡迎全國遊客參...
苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日登場，市長邱鎮軍等人歡迎全國遊客參加。記者范榮達／攝影
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苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日登場，展示各式粄仔美食。記者范榮達...
苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日登場，展示各式粄仔美食。記者范榮達／攝影
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苗栗市嘉志閣客家粄仔節今年主題是「懷舊的米包」，也是客家人早年中秋月餅。記者范榮...
苗栗市嘉志閣客家粄仔節今年主題是「懷舊的米包」，也是客家人早年中秋月餅。記者范榮達／攝影
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苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日登場，展示各式粄仔美食。記者范榮達...
苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日登場，展示各式粄仔美食。記者范榮達／攝影
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苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日登場，展示各式粄仔美食。記者范榮達...
苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日登場，展示各式粄仔美食。記者范榮達／攝影
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苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日登場，展示各式粄仔美食。記者范榮達／攝影
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苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日登場，展示各式粄仔美食。記者范榮達...
苗栗市嘉志閣第11屆客家粄仔節將於11月10日登場，展示各式粄仔美食。記者范榮達／攝影
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DIY中秋節發大財

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