罐頭遊具多 鄭文燦：已完成25處共融遊戲場
2019-11-04 23:04
聯合報 記者鄭國樑
／桃園報導
桃園市議員徐玉樹昨天質詢指出，許多公園充斥罐頭式遊具，忽略親子同樂，也沒考量身障者能否使用，像龍潭區運動公園數十年來陳列飛機等硬體一層不變，市府往後開發公園應融入不同需求，不能只為了求安全卻因噎廢食，一味採用罐頭遊具。
徐玉樹還指出，桃園公園有特色的遊具很少，台北、新北有一些特色遊具，台中像鰲峰山運動公園的攀網等，都值得市府借鏡，同時建議公園的遊具設施要保險，市府也要成立公園管理處。他強調許多家長常帶孩子到公園，知道哪些遊具適合親子活動，有些意見比專家還深入，應該聽聽他們的意見。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
工務局長賴宇亭表示，桃園有675座公園，遊具都有投保意外險。市長鄭文燦表示，上任後推動共融式遊戲場包括公園，讓親子、老少可以共融遊樂，也滿足身障者休閒運動需求，規畫37處共融式遊戲場25處已完工，另12處明年陸續完工。
鄭文燦指出，市府已成立公園適性發展推動委員會，開發公園分兩階段，第一階段以參與式預算的精神，邀請市民參加「工作坊」提供意見，第二階段邀請專家審議形成共識，讓公園更符合各種需求。
至於成立公園管理處，鄭文燦表示增設專責管理單位須整合現有的組織，也需要相當的經費及人力，市府將邀集相關局處研議。
徐玉樹也質詢埤塘禁止垂釣的法源依據，鄭文燦表示，農委會和「桃園市公園管理自治條例」，都是禁止遊客垂釣。
留言