行的正義 偏遠地區公車路線不應撤

2019-11-04 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園報導



桃園市府交通局今年8月，新闢212大溪、龍潭公車路線，試營運3個月下來，每班次平均載客數低，業者已向交通局申請暫時停止營運， 記者張弘昌／攝影 分享 facebook 近2年來桃園市府交通局新闢不少公車路線，約10新闢條路線處於虧損，基於考量偏遠地區居民「行的正義」，政府應顧及民眾需求、照顧搭公車者的權益，不該以載客量和營運績效輕言撤銷。

交通局表示，新闢公車路線經營虧損，試行駛客運業者不願經營，市府會就搭乘率不高原因，進行停靠站點及班次的滾動式檢討及調整，重新公告路線，再徵求客運業者接手。

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若真無人接手，除非路線重疊性高，部分偏遠地區客運路線，考量居民行的正義，仍不會貿然停駛，例如復興區偏遠部落，設有幸福巴士，配合通勤學生需求，行駛上下午2班次，不會停駛，若有臨時性的活動需求，可透過區公所或反映客運業者，開加班車或彈性班次。

根據市府交通局公共運輸科統計資料，目前桃園市所有公車路線，約90條處於經營虧損、申請經費補貼，與六都的公車路線經營情況差不多。

市府強調，取消路線需送交市區客運審議委員會，由公路總局、警政及學者專家討論決議，考量行的正義及偏遠地區民眾交通需求，就算是虧損經營，也會以補貼或彈性調整班次方式繼續營運，維持一定的班次及路線，同時培養民眾搭乘大眾交通工具習慣，或規劃樂活巴士免費公車行駛，不會輕言撤銷公車路線。