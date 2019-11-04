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桃2新闢公車線運量低 業者喊卡

2019-11-04 22:43聯合報 記者張弘昌／桃園報導

桃園市府交通局新闢212公車路線，試營運3個月因載客數低，業者申請暫時停止營運。...
桃園市府交通局新闢212公車路線，試營運3個月因載客數低，業者申請暫時停止營運。 記者張弘昌／攝影
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桃園市府應地方民意要求，新闢212大溪到龍潭以及211楊梅到高鐵桃園站公車路線，但試營運3個月期間，每班次搭乘數未達30到45人次的收支平衡標準，客運業者不堪長期虧損，均向交通局申請暫時停止營運。

暫停路線能不能保得住，交通局會通盤檢討整合重疊路線或調整班次、重新公告招標，招標時會向業者說明虧損補貼及調整路線、縮減班次等條件，徵求是否有客運業者願接手經營，若仍無客運業者肯接手，民代好不容易爭取的公車路線，可能面臨撤銷。

桃園市大溪區埔頂到龍潭桃園國軍醫院，6年前有客運班車行駛，後因搭客率低虧損停駛，地方經多年向市府交通局爭取，今年8月恢復行駛212線公車，同時彈性錯開4班次，另規劃繞經畸頂街區212A線，並調整首班車提早到上午6時50分從大溪總站發車，方便通勤學生搭乘，希望能提高運量及搭客率。

今年8月起212線公車試營運3個月，首月每班次搭乘率不到20人次，原本期待開學後9、10月營運狀況會轉好，但桃園客運業者統計3個月來，每班次公車搭乘人數為10到12人，長期經營下來處於虧損狀態，決定打退堂鼓，向交通局申請暫時停止營運。

爭取新闢212公車路線的市議員陳治文表示，曾經派員隨車了解搭乘率，上、下學通勤學生搭乘數穩定，可能是民眾習慣搭乘其他路線或轉搭公車等因素，後續班次搭乘人次不如預期。希望交通局審慎評估，調整其他公車重疊的路線或市區免費巴士，鼓勵民眾搭乘跨兩行政區的公車路線，說不定還有機會讓212公車敗部復活。

公車巴士

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