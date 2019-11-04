桃2新闢公車線運量低 業者喊卡

2019-11-04 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園報導



桃園市府交通局新闢212公車路線，試營運3個月因載客數低，業者申請暫時停止營運。 記者張弘昌／攝影 分享 facebook 桃園市府應地方民意要求，新闢212大溪到龍潭以及211楊梅到高鐵桃園站公車路線，但試營運3個月期間，每班次搭乘數未達30到45人次的收支平衡標準，客運業者不堪長期虧損，均向交通局申請暫時停止營運。

暫停路線能不能保得住，交通局會通盤檢討整合重疊路線或調整班次、重新公告招標，招標時會向業者說明虧損補貼及調整路線、縮減班次等條件，徵求是否有客運業者願接手經營，若仍無客運業者肯接手，民代好不容易爭取的公車路線，可能面臨撤銷。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

桃園市大溪區埔頂到龍潭桃園國軍醫院，6年前有客運班車行駛，後因搭客率低虧損停駛，地方經多年向市府交通局爭取，今年8月恢復行駛212線公車，同時彈性錯開4班次，另規劃繞經畸頂街區212A線，並調整首班車提早到上午6時50分從大溪總站發車，方便通勤學生搭乘，希望能提高運量及搭客率。

今年8月起212線公車試營運3個月，首月每班次搭乘率不到20人次，原本期待開學後9、10月營運狀況會轉好，但桃園客運業者統計3個月來，每班次公車搭乘人數為10到12人，長期經營下來處於虧損狀態，決定打退堂鼓，向交通局申請暫時停止營運。

爭取新闢212公車路線的市議員陳治文表示，曾經派員隨車了解搭乘率，上、下學通勤學生搭乘數穩定，可能是民眾習慣搭乘其他路線或轉搭公車等因素，後續班次搭乘人次不如預期。希望交通局審慎評估，調整其他公車重疊的路線或市區免費巴士，鼓勵民眾搭乘跨兩行政區的公車路線，說不定還有機會讓212公車敗部復活。