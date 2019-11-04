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被抹黑議會4年零提案 桃園立委參選人萬美玲告加重誹謗

2019-11-04 22:26聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園立法委員選舉也出現網路抹黑，立法委員參選人、市議員萬美玲今晚在粉團指出，這次投入立委選舉，雖然一直有心理準備，可能要練習面對種種的毀謗攻擊，以及謠言黑函，但沒想到，惡意抹黑來的比預料中的早。

萬美玲指出，這11月1日有被歸類為「1450」的粉專，以圖、文抹黑她在議會2014到2018年，一個提案紀錄都沒有，想要毀滅她專業問政的形象。她從議會正式函覆證明，這4年她主動提案數60件，共同提案數是158件。萬美玲認為連如此容易證明的事都能黑，不難想像，未來還有多少移花接木、斷章取意和惡意攻擊的事。

萬美玲說，從政18年來，堅持乾淨正面的選舉，更希望這次立委的選戰能夠是一場具有民主風範的君子之爭，成為孩子們的榜樣。

萬美玲強調，對於專門抹黑的1450粉專的背後主使者，以及謾罵留言和分享的網友，她將提出加重誹謗及意圖使人不當選告訴，期盼能扼止選舉歪風。

萬美玲提出議會統計證明她主動提案和連署提案案件數，非網路抹黑0提案。圖／取自萬美...
萬美玲提出議會統計證明她主動提案和連署提案案件數，非網路抹黑0提案。圖／取自萬美玲臉書
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