八德大溪華勛出入北捷便利 立委交通成績單庶民有感

2019-11-04 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／即時報導



桃園市八德、大溪鄉親陳情期盼改善八德、大溪交通瓶頸的國道3號大鶯豐德交流道(八德第2交流道)工程，在立委趙正宇3、4年來大力爭取，交通部高公局日前審議過關，八德保一總隊大湳營區移撥大湳森林公園及獲前瞻計畫近2億元補助，八德到新北市土城永寧捷運站納入市區公車，讓在地居民往返大台北十分方便。

現任立委趙正宇今天下午與鄉親座談，以攸關民生的交便問題解決是他最大訴求，他表示，他進入立法院後，最要緊解決八德、大溪及中壢華勛交通問題，如今歷經上百場協調彙整鄉親意見，與中央、地方溝通，終於國3大鶯豐德交流道的八德、大溪任督二脈要通了。

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趙正宇表示，細數過去為鄉親打拚爭取交通建設，總算有些成績可向鄉親交代，八德到土城永寧捷運站1659線改為市區公車線，又八德到永寧的715a、715b國道客運線通車，更讓八德人到大台北工作方便，捷運三鶯線延伸八德納入前瞻計畫，保一總隊大湳營區協助市府順利移撥為大湳森林公園，北景雲營區活化建國民運動中心明年10月完工。