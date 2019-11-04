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八德大溪華勛出入北捷便利 立委交通成績單庶民有感

2019-11-04 21:47聯合報 記者曾增勳／即時報導

桃園市八德、大溪鄉親陳情期盼改善八德、大溪交通瓶頸的國道3號大鶯豐德交流道(八德第2交流道)工程，在立委趙正宇3、4年來大力爭取，交通部高公局日前審議過關，八德保一總隊大湳營區移撥大湳森林公園及獲前瞻計畫近2億元補助，八德到新北市土城永寧捷運站納入市區公車，讓在地居民往返大台北十分方便。

現任立委趙正宇今天下午與鄉親座談，以攸關民生的交便問題解決是他最大訴求，他表示，他進入立法院後，最要緊解決八德、大溪及中壢華勛交通問題，如今歷經上百場協調彙整鄉親意見，與中央、地方溝通，終於國3大鶯豐德交流道的八德、大溪任督二脈要通了。

趙正宇表示，細數過去為鄉親打拚爭取交通建設，總算有些成績可向鄉親交代，八德到土城永寧捷運站1659線改為市區公車線，又八德到永寧的715a、715b國道客運線通車，更讓八德人到大台北工作方便，捷運三鶯線延伸八德納入前瞻計畫，保一總隊大湳營區協助市府順利移撥為大湳森林公園，北景雲營區活化建國民運動中心明年10月完工。

如今大溪到土城永寧捷運站710線也通車，也在國道客運運輸下，解決大溪前往大台北方交通不便問題，交路總局花1900萬元將八德到大溪的介壽路路燈綠全部汰換LED燈及通過石門水庫大漢溪亮點計畫，亦為華勛爭取龍岡到新北永寧捷運站717客運通車，解決華勛到大台北轉車不便問題。他說，為政不在多言，解決出外交通就是解決庶民的民生問題。

立委趙正宇（右二）全力促成八德、大溪、華勛到台北捷運線通車，爭取國3大鶯豐德交流...
立委趙正宇（右二）全力促成八德、大溪、華勛到台北捷運線通車，爭取國3大鶯豐德交流道過關，交出漂亮的交通成績單。記者曾增勳／攝影
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立委趙正宇（右二）全力促成八德、大溪、華勛到台北捷運線通車，爭取國3大鶯豐德交流...
立委趙正宇（右二）全力促成八德、大溪、華勛到台北捷運線通車，爭取國3大鶯豐德交流道過關，交出漂亮的交通成績單。圖／趙正宇提供
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