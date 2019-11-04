乳酸回春啤酒重拾風味 桃園市創研補助在地企業創商機
2019-11-04 18:57
聯合報 記者曾增勳
／桃園即時報導
「還原蔬菜鮮脆色澤口感」、「被形容如回春水的常溫乳酸發酵液產品」的許多桃園在地中小企業展示創新研發成果再創商機，桃園市政府經發局今天下午在市府綜合會議廳舉行107年度桃園地方產業創新研發推動(地方型SBIR)計畫成果發表，市長鄭文燦頒獎狀鼓勵，鄭文燦說，桃園推動地方產業創新研發7年有成，累計322案增加1303個就業人口，帶來超過84億元產值效益，發明專利和新式專利達283件，衍生1148件特色商品，「相當有成果」。
這項地方產業新研發的地方型SBIR執行，是桃園市政府延績推動的政策，每年由市政府與經濟部共同編列經費挹注中小企業創新研發資金，幫助許多欠缺研發資金的中小企業加速創新，去年總共130家桃園在地中小企業爭取創新研發資金補助，市政府最後核准只有54家業者，總金額4000多萬元，這54家廠商分屬5大領域發表成果，有VR產品創新、有專業生產蚯蚓及黑水虻消化廚餘再造有機肥料，也有將失去風味的啤酒重新精釀重拾啤酒、威土忌酒風味，現場成果發表展示，鄭文燦逐一嘗試、合影稱讚。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
鄭文燦說，創新研發補助是鼓勵中小企業透過創新，增加產能或產品專利，每年廠商申請件數都成長，去年申請100件、今年申請業者達130件，成長三成，中小企業創新研發很有活力和潛力，政府應予支持，桃園市府已在虎頭山創新園區，成立中小企業人保基金、聯合輔導基金會與中小企銀 合作平台，讓中小企業創新研發融資順利，去年54家核准業者就有22家轉入信保基金，有助打造桃園中小企業聚落。
留言