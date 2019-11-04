乳酸回春啤酒重拾風味 桃園市創研補助在地企業創商機

2019-11-04 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ／桃園即時報導



「還原蔬菜鮮脆色澤口感」、「被形容如回春水的常溫乳酸發酵液產品」的許多桃園在地中小企業展示創新研發成果再創商機，桃園市政府經發局今天下午在市府綜合會議廳舉行107年度桃園地方產業創新研發推動(地方型SBIR)計畫成果發表，市長鄭文燦頒獎狀鼓勵，鄭文燦說，桃園推動地方產業創新研發7年有成，累計322案增加1303個就業人口，帶來超過84億元產值效益，發明專利和新式專利達283件，衍生1148件特色商品，「相當有成果」。

這項地方產業新研發的地方型SBIR執行，是桃園市政府延績推動的政策，每年由市政府與經濟部共同編列經費挹注中小企業創新研發資金，幫助許多欠缺研發資金的中小企業加速創新，去年總共130家桃園在地中小企業爭取創新研發資金補助，市政府最後核准只有54家業者，總金額4000多萬元，這54家廠商分屬5大領域發表成果，有VR產品創新、有專業生產蚯蚓及黑水虻消化廚餘再造有機肥料，也有將失去風味的啤酒重新精釀重拾啤酒、威土忌酒風味，現場成果發表展示，鄭文燦逐一嘗試、合影稱讚。

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