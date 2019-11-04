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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

乳酸回春啤酒重拾風味 桃園市創研補助在地企業創商機

2019-11-04 18:57聯合報 記者曾增勳／桃園即時報導

「還原蔬菜鮮脆色澤口感」、「被形容如回春水的常溫乳酸發酵液產品」的許多桃園在地中小企業展示創新研發成果再創商機，桃園市政府經發局今天下午在市府綜合會議廳舉行107年度桃園地方產業創新研發推動(地方型SBIR)計畫成果發表，市長鄭文燦頒獎狀鼓勵，鄭文燦說，桃園推動地方產業創新研發7年有成，累計322案增加1303個就業人口，帶來超過84億元產值效益，發明專利和新式專利達283件，衍生1148件特色商品，「相當有成果」。

這項地方產業新研發的地方型SBIR執行，是桃園市政府延績推動的政策，每年由市政府與經濟部共同編列經費挹注中小企業創新研發資金，幫助許多欠缺研發資金的中小企業加速創新，去年總共130家桃園在地中小企業爭取創新研發資金補助，市政府最後核准只有54家業者，總金額4000多萬元，這54家廠商分屬5大領域發表成果，有VR產品創新、有專業生產蚯蚓及黑水虻消化廚餘再造有機肥料，也有將失去風味的啤酒重新精釀重拾啤酒、威土忌酒風味，現場成果發表展示，鄭文燦逐一嘗試、合影稱讚。

鄭文燦說，創新研發補助是鼓勵中小企業透過創新，增加產能或產品專利，每年廠商申請件數都成長，去年申請100件、今年申請業者達130件，成長三成，中小企業創新研發很有活力和潛力，政府應予支持，桃園市府已在虎頭山創新園區，成立中小企業人保基金、聯合輔導基金會與中小企銀 合作平台，讓中小企業創新研發融資順利，去年54家核准業者就有22家轉入信保基金，有助打造桃園中小企業聚落。

桃園地方產業創新研發成果發表展示豐碩，7年帶動產值84億元和創造工作機會，參與中...
桃園地方產業創新研發成果發表展示豐碩，7年帶動產值84億元和創造工作機會，參與中小企業再創產品商機。記者曾增勳／攝影
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桃園地方產業創新研發成果發表展示，市長鄭文燦（右）到業者新產品攤位加油鼓勵。記者...
桃園地方產業創新研發成果發表展示，市長鄭文燦（右）到業者新產品攤位加油鼓勵。記者曾增勳／攝影
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桃園地方產業創新研發成果發表展示，市長鄭文燦（右）看到養殖蚯蚓、水虻解決廚餘廢料...
桃園地方產業創新研發成果發表展示，市長鄭文燦（右）看到養殖蚯蚓、水虻解決廚餘廢料變有機肥感興趣。記者曾增勳／攝影
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桃園地方產業創新研發成果發表展示豐碩，市長鄭文燦（中）頒獎勵補助創新研發創造商機...
桃園地方產業創新研發成果發表展示豐碩，市長鄭文燦（中）頒獎勵補助創新研發創造商機的業者合影按讚。記者曾增勳／攝影
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