時力竹市議會黨團提議 市府修房屋稅差別稅率

2019-11-04 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹市長林智堅今天赴新竹市議會施政報告，會後時代力量新竹市黨團針對竹市房價表示，根據信義房屋的房價指數統計，從2008年至2018年，10年間房價指數飆漲197%，接近2倍成長，同時根據內政部營建署「106年度低度使用住宅及新建餘屋資訊統計與發布」資料，提及2017年11、12月，新竹市低度用電住宅仍有1成、約1萬6千戶，形成高房價同時高空屋率的矛盾現象。

時代力量新竹市議員林彥甫建議竹市府可參考台北市房屋稅差別稅率，將新竹市其他供住家用房屋2戶以內者，每戶從目前1.5%調升至2.4%；3戶以上者，每戶調升為3.6%。對此新竹市府稅務局表示，因課徵囤房稅尚需考量一棟房屋多種使用情形及排除營業用及建商待銷售之房屋等，因試算較複雜，目前正在分析及試算其影響戶數及稅收情形。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

時代力量新竹市議員廖子齊認為，房價的成長速度大過受薪家庭所得的成長速度，根據行政院主計總處家庭收支調查，竹市每戶可支配所得中位數從2012年至2018年每年成長率約為-1.59%，而根據信義房屋房價指數同期的房價指數增長率卻是高達4.8%。她強調房價並非不能漲，但是上漲原因是居住需求或是炒作獲利，透過房屋稅訂定囤房大戶的差別稅率，建立更合理的房屋持有成本後，市場能反映真實的居住需求。

對於外界對於開徵囤房稅可能會讓房東將房屋稅的增額轉嫁到房客身上表示憂慮，時代力量新竹市議員蔡惠婷表示，修法其實可以同時考慮訂定「誠實申報減免條款」，如只要能提出證明自己持有的多戶房屋已有出租事實，即可減免房屋稅甚至維持原1.5%之稅率，這樣不但不會增加房東與房客負擔，反而可以讓房屋租賃市場檯面化，有助於政府管理租賃市場。