議員批公園罐頭遊具多 鄭文燦：推親子老少共融遊樂

2019-11-04 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市議員徐玉樹今天在議會市政總質詢指出，許多公園充斥罐頭式遊具，龍潭區像運動公園數十年來陳列飛機等硬體一層不變，市府未來在開發公園時要能融入不同的需求，不能只為了求安全卻因噎廢食，一味採用罐頭遊具，忽略兒童、家長和一般民眾需求。他並以台北、新北、台中甚至屏東的公園有一些特色遊具為例，認為值得市府借鏡。

徐玉樹要求大幅改善，並成立專責規劃、開發事宜的公園處。市長鄭文燦同意由工務局規畫，在龍潭興建具有特色及共融式公園。

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工務局長賴宇亭表示，目前市內有675座公園，針對養工處及各區公所維管的遊具也都有投保意外險，即將屆期者也會持續投保。市長鄭文燦指出，市府採多樣化方式持續增設共融式遊戲場，讓親子、老少可以共融遊樂，也滿足身障者的休閒運動需求，目前市內共有37處共融式遊戲場，其中25處已完工，另12處將於明年陸續完工，未來也將持續評估增設。

鄭文燦說，市府已成立公園適性發展推動委員會，開發公園分兩階段，第一階段先以參與式預算的精神，邀請市民參加「工作坊」提供意見，第二階段邀請專家學者審議後形成共識，讓公園更適性發展。市府已規劃利用龍潭區國道3號橋下空間闢建運動、休閒空間；而龍潭運動公園前身為軍史公園，市府已更新球場設施，針對公園發展部分也將透過工作坊形式，讓地方形成共識後進行整體規劃。

徐玉樹指出，龍潭許多媽媽們，殷切期盼市政府增加編列相關預算，盡速改善目前桃園市大多為罐頭式公園的情形，一方面迎頭趕上台北或新北市，達到一定的特色/共融公園水準，一方面又可以增加桃園市的競爭力。