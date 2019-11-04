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凹凸不平的竹縣農路 何智達要求縣府改善

2019-11-04 17:34聯合報 記者郭政芬／即時報導

新竹縣議員何智達今天縣議會總質詢中，特別為針對農路損壞嚴重，為工作辛苦、收入卻不高的農民請命。

何智達指出，農民很辛苦，流血又流汗，有不少農地重劃後，農路未整修過。甚至還有挖管線，回填不確實，農民抱怨連連，機車族常跌倒，希望縣府能為農民爭取到安全的路。

地政處長魏嘉憲表示，目前竹縣每年均編列450萬及鄉鎮配合款100萬，合計550萬；另中央亦編列補助款辦理農水路改善工程，108年度共1207萬，含縣配合款205萬，總經費一年約有1800萬。新竹縣府每年均請各鄉鎮公所就農地重劃區內農路需求緩急及經費額度提報農路改善位置後辦理農水路改善工程，因應農水路改善之需，將考量增加縣府預算並向中央積極爭取補助經費。另外，有關水利會施工常損壞農路之情形，將請水利會改善。

何智達也秀出新豐街頭安全島廣告招牌林立的圖片，認為市容變醜之外，也影響交通安全，希望縣府能納入管理。 

縣長楊文科表示，為美化市容，已請環保局規劃舉辦13鄉鎮市的清潔競賽，新竹縣一直努力招商，帶動經濟繁榮，楊縣長也認同何議員所提，在不影響交通安全的前提下，將廣告招牌納入申請、管制的想法。 

針對廣告招牌林立的情形，工務處長林鶴斯表示，目前只能依道路交通處罰條例82條由警方開罰，工務處負責拆除，受限於縣府人力，竹北、湖口兩地拆除的案例較多，未來新豐也會列入加強管理區域，林處長也表示將研究合法懸掛廣告招牌的方法及配套。

新竹縣議員何智達今天縣議會總質詢中，特別為針對農路損壞嚴重，為工作辛苦、收入卻不...
新竹縣議員何智達今天縣議會總質詢中，特別為針對農路損壞嚴重，為工作辛苦、收入卻不高的農民請命。圖／何智達提供
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有不少農地重劃後，農路未整修過。圖／何智達提供
有不少農地重劃後，農路未整修過。圖／何智達提供
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農民新竹農地

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