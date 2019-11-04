桃園首次採購公費4價流感疫苗 15日開始第一波接種

2019-11-04 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市衛生局表示，今年公費流感疫苗順應全球流感疫苗供應及使用趨勢，全面採用四價流感疫苗，桃園市共計採購56萬8500劑公費疫苗，提供市民更周全的保護力。公費疫苗11月15日起分批注射，國小至高中學生、醫事人員優先注射，12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒，109年1月1日起為其他公費對象。

衛生局指出，今年因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲1個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後。衛生福利部疾病管制署召集專家研議後，決定在疫苗供應無法針對全部對象同時開打的狀況下，公費流感疫苗接種時程11月15日開始採分批接種，社區接種站設站將視後續疫苗供應情形，適度開放設點以服務市民。

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衛生局表示，雖然疫苗接種延後，但接種前置準備工作正如火如荼進行中，在疫苗供貨許可的前提下，將配合中央政策適度調整接種方式，希望能在流感季前完成接種作業。

桃園市衛生局採購四價流感疫苗病毒株為兩種A型兩種B型。

109年1月1日起為其他公費對象，包含50至64歲成人、 具有潛在疾病者包括高風險慢性病患(BMI>=30)、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒的父母，安養及養護機構住民及工作人員、禽畜業及動物防疫相關人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、衛生等相關防疫人員。

衛生局提醒民眾應保持良好個人衛生習慣，如出現發燒、上呼吸道症狀及肌肉痠痛等類流感症狀，出入公共場所應戴口罩，打噴嚏時用面紙、手帕或衣袖遮住口鼻，並儘速就醫且在家休息至痊癒，以降低傳播風險。