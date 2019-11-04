減少農藥污染環境 竹市打造活動雞舍管理非農地雜草

2019-11-04 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



新竹市環保局今天辦理「108年非農地雜草管理計畫」推廣發表會，展示今年完成結合「雜草生態與管理」、「土壤改善」與「可食地景」的示範區，環保局長江盛任說，期望透過此計畫讓非農地得以喘息，民眾有乾淨的飲水、安全的食物，建構友善土地與健康安全的永續生態。

江盛任表示，生物多樣性是人類生存的基礎，野草生長區域是許多生物的生存棲地，不當使用除草劑可能造成健康與生態的不良影響。所以宣導不以趕盡殺絕的態度面對野草，打造農地以外的土地空間，讓蜜蜂、鳥類、蝴蝶、蜘蛛等動物的下一代，能夠喘息與生存，協助傳播、授粉，繼續為人類服務，讓安全的食物鏈得以持續；同時溪流裡的魚蝦蟹貝，可不再攝入來自土地滲流而來的除草劑，也可減少除草劑對飲用水造成的污染。

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環保局表示，非農地雜草管理教育示範專案佔地約 1000 平方公尺（1分地），除了延續去年利用新竹在地盛產的竹子製成「活動雞舍」、透過雞隻啄食雜草之外，今年特別再現創意，運用回收棧板製作高架菜畦，以及使用漂流木、蚵架竹材製作曼陀羅花園，讓垃圾轉換為有用的資源，持續循環使用，同時展現城市美學。