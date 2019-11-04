台中校園推「禮義廉恥」 楊文科：竹縣學校也將掛牌

2019-11-04 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



推動品格教育，台中市長盧秀燕帶領教育局團隊與各家長協會共同揭牌標語「禮義廉恥」，宣誓臺中市全面推動品格教育校園扎根。竹縣議員、國民黨立委參選人林思銘今天在議會總質詢中提及，希望新竹縣也能掛牌標語，加強品德教育。對此，新竹縣長楊文科回應，他已經請教育處研擬，預計未來在竹縣1百多所學校，將會在校園設置「禮義廉恥」掛牌。

林思銘在質詢後，舉著「禮義廉恥」的布條，他表示，尤其是在新課綱宣示的素養教材中，縣府應有明確的規劃如何教導孩子，成為有禮貌、有廉恥、有義氣的孩子。

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他呼籲要結合各級學校的家長會，大家一起響應「禮義廉恥」回復到學校內，成為學校的校訓，並搭配相關教育活動，潛移默化學生品格，讓孩子從小就知道四維的重要性。他也引用管仲所說：「禮義廉恥 ，國有四維，四維不張，國乃滅亡。」