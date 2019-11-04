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日本著名景點白川鄉合掌村火警！ 消防車警笛大作

無痕山林 能背上山就要背下山

2019-11-04 14:23聯合晚報 記者范榮達／苗栗報導

台北市出去玩戶外生活分享協會曾協助認養清理雪霸處高山垃圾，垃圾量驚人。圖／雪霸國...
台北市出去玩戶外生活分享協會曾協助認養清理雪霸處高山垃圾，垃圾量驚人。圖／雪霸國家公園管理處提供
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雪霸國家公園管理處提醒山友，山林要消化分解的速度，永遠比不上人類製造垃圾的速度，能夠背上山的，就該有責任將其背下山。

雪霸處副處長鄭瑞昌說，研究顯示雪山地區酒紅朱雀等，因為廚餘的產出聚集攝食，衝擊自然生態，無痕運動有七準則，事先充分規畫與準備，在可承受的地點行走或宿營，適當維護環境處理垃圾，勿取走任何資源與物件，將營火的使用及對環境的衝擊減至最低，保育自然環境及野生物，尊重其他旅行者的權益。

鄭瑞昌指出，目前園區在三六九山莊及翠池旁的山屋，有生態廁所，雪霸處會雇工背排遺下山，山屋旁規畫適合地點有簡易廁所，挖坑洞容納排遺，一段時間掩埋，雖是低溫環境，自然界也會慢慢消化，萬一急迫時，請山友離開水源，挖俗稱的貓坑，掩埋排遺，衛生紙請帶下山。

山友衛生紙自然生態雪山

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