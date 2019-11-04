行李滑落致桃機櫃台輸送帶停擺 幸未延誤航班
2019-11-04 12:03中央社 桃園4日電
桃園國際機場第2航廈長榮航空櫃台行李輸送帶今天故障，桃機股份有限公司表示，檢查後發現是南邊分揀機行李滑落導致停機，派員處理重啟後已恢復運作，未影響航班。
桃機第2航廈長榮航空櫃台上午7時許行李輸送帶故障，旅客反映輸送帶疑未運作，許多行李堆放櫃台，停擺很久，擔心趕不上飛機。
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桃機公司表示，接獲通報後立即派員檢查協助，發現是南邊分揀機行李滑落導致停機，派員處理重啟後，約10分鐘內恢復正常運作，並調派工作人員加速處理櫃台堆置行李，未影響後續班機作業流程。
桃機公司說，事故發生主要是作業人員擺放行李時未依規定處理，導致行李滑落引發警示系統暫時停止作業，已請航空公司加強宣導，要求作業人員相關行李擺放規定。
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