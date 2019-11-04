親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

性騷擾「學姊」黃瀞瑩？劉嘉仁今主動請辭接受調查

12強／墨西哥爆冷贏美國 本屆第一支挺進複賽

行李滑落致桃機櫃台輸送帶停擺 幸未延誤航班

2019-11-04 12:03中央社 桃園4日電

桃園國際機場第2航廈長榮航空櫃台行李輸送帶今天故障，桃機股份有限公司表示，檢查後發現是南邊分揀機行李滑落導致停機，派員處理重啟後已恢復運作，未影響航班。

桃機第2航廈長榮航空櫃台上午7時許行李輸送帶故障，旅客反映輸送帶疑未運作，許多行李堆放櫃台，停擺很久，擔心趕不上飛機。

桃機公司表示，接獲通報後立即派員檢查協助，發現是南邊分揀機行李滑落導致停機，派員處理重啟後，約10分鐘內恢復正常運作，並調派工作人員加速處理櫃台堆置行李，未影響後續班機作業流程。

桃機公司說，事故發生主要是作業人員擺放行李時未依規定處理，導致行李滑落引發警示系統暫時停止作業，已請航空公司加強宣導，要求作業人員相關行李擺放規定。

相關新聞

力推城市外交 林智堅施政報告「讓竹市站上世界舞台」

2019-11-04 11:38

熱血義拍團專屬畢冊 成師生及家長最感動的回憶

2019-11-04 10:30

熱血攝影師義拍被當詐騙 義拍6年來成學生的知心哥哥

2019-11-04 10:24

十大優質賽事「桐花馬拉松」路跑 今起報名

2019-11-04 09:50

新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19

公共設施解編還地於民 苗栗3地住宅區擬大增39公頃

2019-11-04 08:15

不只車位 開放空間也讓桃市頭疼

2019-11-04 00:21

獎勵容積停車位 桃園市7385個未開放

2019-11-04 00:20

聯合盃作文大賽 桃園區初賽登場

2019-11-04 00:18

幫畢業生義拍 攝影師組協會

2019-11-04 00:15

助銀髮族就業 老玩客設計專門課程搶手

2019-11-03 23:16

銀髮族就業 專家建議：了解自己長處和需求

2019-11-03 23:13

北部跨校班聯高峰論壇 鄭文燦：學校不該壓抑學生意見

2019-11-03 21:18

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14

風城名犬國際經典賽登場 150隻名犬亮眼吸睛

2019-11-03 13:55

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54
看更多

熱門文章

星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-03 21:11

影／好噁！年輕人深夜在他人攤位拉屎 店家氣：太缺德

2019-11-03 16:46

郵輪客見基隆的第一視角 昔日遊民坦腹睡如今開咖啡館

2019-11-03 17:55

田尾「台版波波草」遭破壞 園主開始收清潔費

2019-11-03 14:41

太餓了！ 柯文哲鏡頭前狂嗑三重美食

2019-11-03 18:29

好髒！金門動員2562人淨灘 清出9500公斤的海漂垃圾

2019-11-03 14:11

年平均遊客量135萬人次 花蓮鯉魚潭要蓋觀光旅館

2019-11-03 14:55

林姿妙參加陳定南紀念音樂會卻個資外洩 陳子深夜道歉

2019-11-04 09:36

公共設施解編還地於民 苗栗3地住宅區擬大增39公頃

2019-11-04 08:15

新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19

鳳山泳池大漲價 市民怒轟只有花大錢、沒有發大財

2019-11-04 10:52

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14

性騷擾「學姐」黃瀞瑩？ 劉嘉仁今主動請辭接受調查

2019-11-04 13:16

新北第1家新北運動聚點 訓練馬拉松跑者健康跑

2019-11-03 13:56

要雲林同鄉會支持？ 王金平：若有機會做什麼拜託照顧

2019-11-03 21:43

帝國製糖廠台中所修復 12月18日開張

2019-11-04 00:01

三重「白綠激戰」成綠營艱困區？ 柯文哲：給市民決定

2019-11-03 16:46

林佳龍稱台灣女兒一定要贏 洪慈庸：我證明平民可從政

2019-11-03 21:16

安定力量台南推2名立委參選人 今成立競選總部

2019-11-03 19:22

退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29

嘉縣夢想+1最終場 是結束但也是開始

2019-11-04 01:04

味全龍改去新竹？葉匡時：領隊說還是會爭取高雄主場

2019-11-04 10:52

衛武營年底售票人次破30萬人 明年推更多卡友申辦優惠

2019-11-03 23:46

新北投穿浴衣逛街享優惠 浴衣設計大賞「沐夏」奪冠

2019-11-03 15:59

秋季限定粉紅美景 新北這2地點賞花最驚人

2019-11-04 11:16

高雄繩索救援隊KRRT 24名超威消防大男孩組隊屢得名

2019-11-04 01:05

南迴改禁行重機 車友擬通車日抗議

2019-11-03 23:54

餐飲、生態、百貨 台中老糖廠新亮點

2019-11-04 00:07

夢幻翠池畔赫見排遺轟炸 「黃金白花」汙染環境

2019-11-04 10:58

黃偉哲：不管黑白胖瘦 人民要的是會做事的人

2019-11-03 17:54

新北今年最後一場未婚聯誼 手作餅乾11對配對成功

2019-11-03 17:50

宋鎮邁中山綠廊 捷運口景觀台吸睛

2019-11-03 21:42

大龍市場明試營運 發限量入厝甜湯圓

2019-11-04 10:18

獎勵容積停車位 桃園市7385個未開放

2019-11-04 00:20

迎戰2020東奧 日議員學者至高醫大取經登革熱防治經驗

2019-11-03 22:35

哈瑪星濱線祭 2噸漁船相當吸睛

2019-11-04 00:06

熱血攝影師義拍被當詐騙 義拍6年來成學生的知心哥哥

2019-11-04 10:24

不只車位 開放空間也讓桃市頭疼

2019-11-04 00:21

李昆澤晚會陳菊高歌 蔡英文到場支持

2019-11-03 19:23

台東海端鄉天龍吊橋橫跨霧鹿溪 歷史建築封橋整修中

2019-11-04 11:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top