力推城市外交 林智堅施政報告「讓竹市站上世界舞台」

2019-11-04 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



新竹市長林智堅今天在新竹市議會第10屆第2次定期會施政報告，他指出，今年透過城市外交，讓世界看見新竹市，今年至10月已與荷蘭、日本、葡萄牙、新加坡、以色列等11國、超過20次會面交流，除提高竹市國際能見度，更為在地科技產業牽線引資；他也出訪荷蘭、德國與丹麥等3國家，取經重大建設與柏林燈節，以打造光榮城市為目標，讓新竹市站上世界舞台。

林智堅表示，「核心城市」聚焦城市外交與產業發展，竹市透過城市外交走出台灣，也讓世界各國走進新竹市，上半年有美、加、日、韓、英、德、荷、葡萄牙、新加坡、以色列、印度、斯洛伐克等11國共20次到訪，市府團隊以新竹米粉、台灣珍奶等美食，透過招待荷蘭、法國訪問團，並應邀參訪美國在台協會，以城市外交策略為台灣增加國際能見度。

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林智堅說明，城市外交除了彼此交流，多次邀集台積電、聯電、旺宏、力晶等竹科大廠擔任交流平台，創造投資與合作機會，積極助攻高科技產業再升級的契機，為竹市創造就業機會，吸引更多外國企業與新創進駐；林智堅也藉由10月份參訪柏林燈節，為2021台灣燈會取經，借鏡其成功經驗，多管齊下，為成為竹竹苗核心城市邁進。

對於「核心城市」，市府團隊展示公車進清大、打造七座智慧化停車場與三姓橋路正式通車等持續健全路網，創造暢通交通環境，教育扎根部分，亮點為推動雙語教育、全英語教學試辦，並持續推動新校園運動及規劃市立圖書館為下一代創造優質學習環境。

在「友善城市」方面，打造友善環境，加強社福照顧，完善城市生活機能為重點，近年陸續銜接長4公里的新竹之森，並推動步行城市；推動一區一親子館、一區一營養中心皆已達標，提供全國最高早療補助、開辦定點臨托服務、愛心陪伴卡等創新社福措施，長照據點增至130處，提供長照服務專車更從5台擴大到31台。

「田園城市」以綠地升級、微笑水岸、環境永續為主軸，整合城市藍綠帶，已完成17座公園改造、增添4萬坪綠地；新竹市立動物園12月28日將重新開園，提供優質生命教育場域；市府會持續精進左岸、漁人碼頭、17公里海岸線等，復育生態環境，打造城市親水廊帶。