夢幻翠池畔赫見排遺轟炸 「黃金白花」汙染環境

2019-11-04 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗即時報導



雪山地區翠池是珍貴高山水源，有夢幻般美景，最近爆出周邊遭排遺轟炸，甚至有山友洗滌碗筷，黃金（糞便）及白花（衛生紙）汙染水源與環境，引來撻伐「胡作非為」，雪霸國家公園管理處證實確有其事，呼籲山友自律是保護山林的第一線，不要讓高山笑沒有公德心。

雪山主峰西稜碎石坡下1公里翠池海拔約3520公尺，台灣最高的高山湖泊，也是東南亞最高的清池，池水終年冰冽不輟，滿水位長55公尺、寬16公尺，最深水位66公分，平均水深20 公分左右，水滿溢出往山谷流去，成為大安溪的上游，翠池地區植被完整，擁有台灣面積最大的玉山圓柏喬木純林，許多山友視為夢幻之湖，最近卻遭出遭汙染憾事。

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臉書社團雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums爆出，10月30日雪山西稜12人隊伍，轟炸翠池周邊四處是黃金及開滿白花，31日早上要再拍晨曦照後要離開時，發現竟然有廁所，並有可丟擦拭後的衛生紙桶，還會有一堆人不用。

另有山友指出，山屋有廁所是給大家方便的，請別四處去了，千年珍貴的玉山圓柏林需要大家愛惜保護，山友真的要自愛，不要貪圖自己的方便，而汙染水源，畢竟山上滴水都非常珍貴，尤其領隊要肩負教育責任，不要讓隊友胡作非為，10月31日還目睹山友在池邊洗碗筷.