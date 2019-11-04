親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

黃暐瀚指出這3點 直呼：我嗅到韓國瑜可能贏的風向了

坐前排錯很大！國家音樂廳、衛武營 高CP值「王位」在這

夢幻翠池畔赫見排遺轟炸 「黃金白花」汙染環境

2019-11-04 10:58聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

雪山地區翠池是珍貴高山水源，有夢幻般美景，最近爆出周邊遭排遺轟炸，甚至有山友洗滌碗筷，黃金（糞便）及白花（衛生紙）汙染水源與環境，引來撻伐「胡作非為」，雪霸國家公園管理處證實確有其事，呼籲山友自律是保護山林的第一線，不要讓高山笑沒有公德心。

雪山主峰西稜碎石坡下1公里翠池海拔約3520公尺，台灣最高的高山湖泊，也是東南亞最高的清池，池水終年冰冽不輟，滿水位長55公尺、寬16公尺，最深水位66公分，平均水深20 公分左右，水滿溢出往山谷流去，成為大安溪的上游，翠池地區植被完整，擁有台灣面積最大的玉山圓柏喬木純林，許多山友視為夢幻之湖，最近卻遭出遭汙染憾事。

臉書社團雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums爆出，10月30日雪山西稜12人隊伍，轟炸翠池周邊四處是黃金及開滿白花，31日早上要再拍晨曦照後要離開時，發現竟然有廁所，並有可丟擦拭後的衛生紙桶，還會有一堆人不用。

另有山友指出，山屋有廁所是給大家方便的，請別四處去了，千年珍貴的玉山圓柏林需要大家愛惜保護，山友真的要自愛，不要貪圖自己的方便，而汙染水源，畢竟山上滴水都非常珍貴，尤其領隊要肩負教育責任，不要讓隊友胡作非為，10月31日還目睹山友在池邊洗碗筷.

雪霸國家公園管理處指出，許多山友登山路線，第1天住369山莊，第2天攀爬雪山再到翠池住山屋或紮營，翠池水源相當珍貴，汙染翠池水源，可依國家公園法第13條第3款，初次違反處罰3000元，但實務查獲現行犯有難度，近幾年都沒有有處罰紀錄，山友自律行為才是保護山林的第一線。

雪山翠池地區有夢幻般美景，最近卻遭出遭汙染憾事。圖／許景祺提供
雪山翠池地區有夢幻般美景，最近卻遭出遭汙染憾事。圖／許景祺提供
分享
雪山翠池地區有夢幻般美景，最近卻遭出遭汙染憾事。圖／潘振彰提供
雪山翠池地區有夢幻般美景，最近卻遭出遭汙染憾事。圖／潘振彰提供
分享

相關新聞

力推城市外交 林智堅施政報告「讓竹市站上世界舞台」

2019-11-04 11:38

熱血義拍團專屬畢冊 成師生及家長最感動的回憶

2019-11-04 10:30

熱血攝影師義拍被當詐騙 義拍6年來成學生的知心哥哥

2019-11-04 10:24

十大優質賽事「桐花馬拉松」路跑 今起報名

2019-11-04 09:50

新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19

公共設施解編還地於民 苗栗3地住宅區擬大增39公頃

2019-11-04 08:15

不只車位 開放空間也讓桃市頭疼

2019-11-04 00:21

獎勵容積停車位 桃園市7385個未開放

2019-11-04 00:20

聯合盃作文大賽 桃園區初賽登場

2019-11-04 00:18

幫畢業生義拍 攝影師組協會

2019-11-04 00:15

助銀髮族就業 老玩客設計專門課程搶手

2019-11-03 23:16

銀髮族就業 專家建議：了解自己長處和需求

2019-11-03 23:13

北部跨校班聯高峰論壇 鄭文燦：學校不該壓抑學生意見

2019-11-03 21:18

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14

風城名犬國際經典賽登場 150隻名犬亮眼吸睛

2019-11-03 13:55

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

影／白沙屯拱天宮新地標 千順將軍石雕明天開光

2019-11-03 07:12

回顧30餘年興衰起落風華 桃園永和市場將走入歷史

2019-11-03 07:03
看更多

熱門文章

星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-03 21:11

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

影／好噁！年輕人深夜在他人攤位拉屎 店家氣：太缺德

2019-11-03 16:46

郵輪客見基隆的第一視角 昔日遊民坦腹睡如今開咖啡館

2019-11-03 17:55

田尾「台版波波草」遭破壞 園主開始收清潔費

2019-11-03 14:41

太餓了！ 柯文哲鏡頭前狂嗑三重美食

2019-11-03 18:29

好髒！金門動員2562人淨灘 清出9500公斤的海漂垃圾

2019-11-03 14:11

年平均遊客量135萬人次 花蓮鯉魚潭要蓋觀光旅館

2019-11-03 14:55

公共設施解編還地於民 苗栗3地住宅區擬大增39公頃

2019-11-04 08:15

林姿妙參加陳定南紀念音樂會卻個資外洩 陳子深夜道歉

2019-11-04 09:36

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14

新北第1家新北運動聚點 訓練馬拉松跑者健康跑

2019-11-03 13:56

新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19

鳳山泳池大漲價 市民怒轟只有花大錢、沒有發大財

2019-11-04 10:52

要雲林同鄉會支持？ 王金平：若有機會做什麼拜託照顧

2019-11-03 21:43

三重「白綠激戰」成綠營艱困區？ 柯文哲：給市民決定

2019-11-03 16:46

林佳龍稱台灣女兒一定要贏 洪慈庸：我證明平民可從政

2019-11-03 21:16

安定力量台南推2名立委參選人 今成立競選總部

2019-11-03 19:22

退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29

帝國製糖廠台中所修復 12月18日開張

2019-11-04 00:01

基隆港「5輪會」如何留客在地消費 觀銷處長提解方

2019-11-03 13:16

新北投穿浴衣逛街享優惠 浴衣設計大賞「沐夏」奪冠

2019-11-03 15:59

衛武營年底售票人次破30萬人 明年推更多卡友申辦優惠

2019-11-03 23:46

嘉縣夢想+1最終場 是結束但也是開始

2019-11-04 01:04

黃偉哲：不管黑白胖瘦 人民要的是會做事的人

2019-11-03 17:54

新北今年最後一場未婚聯誼 手作餅乾11對配對成功

2019-11-03 17:50

味全龍改去新竹？葉匡時：領隊說還是會爭取高雄主場

2019-11-04 10:52

宋鎮邁中山綠廊 捷運口景觀台吸睛

2019-11-03 21:42

南迴改禁行重機 車友擬通車日抗議

2019-11-03 23:54

餐飲、生態、百貨 台中老糖廠新亮點

2019-11-04 00:07

高雄繩索救援隊KRRT 24名超威消防大男孩組隊屢得名

2019-11-04 01:05

迎戰2020東奧 日議員學者至高醫大取經登革熱防治經驗

2019-11-03 22:35

獎勵容積停車位 桃園市7385個未開放

2019-11-04 00:20

哈瑪星濱線祭 2噸漁船相當吸睛

2019-11-04 00:06

李昆澤晚會陳菊高歌 蔡英文到場支持

2019-11-03 19:23

三重助選李旻蔚 柯文哲：台風穩健盼給年輕人機會

2019-11-03 16:18

不只車位 開放空間也讓桃市頭疼

2019-11-04 00:21

北部跨校班聯高峰論壇 鄭文燦：學校不該壓抑學生意見

2019-11-03 21:18

反毒行動館彰化揭幕 縣長、檢察長來段小蘋果

2019-11-03 12:46

替李昆澤站台 賴清德：高雄要八仙過海

2019-11-03 19:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top