熱血義拍團專屬畢冊 成師生及家長最感動的回憶

2019-11-04 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



有些學生想要一本畢業紀念冊都是奢侈的願望，但這個願望，現在不難完成了。「偏鄉學子圓夢公益協會」這群熱血攝影師，由專職、兼職攝影師組成，每年都會為偏鄉學生義拍，並將義拍的成果設計、排版、印刷後，再寄回給師生。這樣充滿心意的畢冊，不只是的心意，也讓學生在外地求學時，成為珍貴回憶，還意外成為學校與學生家長的珍貴回憶。

「偏鄉學子圓夢公益協會」發起人楊文逸表示，初期真的很辛苦，第一個義拍在苗栗深山中，偏僻的產業道路讓他開到懷疑人生；而印象最深刻的是第三場在屏東偏鄉收工時，獨自坐在校門口休息時，學生一邊打掃、一邊就哼唱母語歌謠，「你知道那種美聲迴盪的感覺嗎？」，他說宛如天籟的歌聲竟然只是一位女孩隨口一唱，就讓他感動的熱淚盈眶，也讓他暗下決心想要一直做下去。

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團隊不只在拍攝當天為學生拍下排排坐或站的全體照，還備有移動攝影棚，可以為學生拍攝正式的證件照，並融入校園內外特色，帶著學生在附近外拍，讓學生都相當期待成果，並趁中午休息時間，自備列印照片機，讓學生當天就能拿到其中兩張實體的照片，並在畢業季時，收到比傳統畢冊多很多倍內容的照片，團隊表示，「整本都是他們班的照片」。