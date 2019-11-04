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熱血義拍團專屬畢冊 成師生及家長最感動的回憶

2019-11-04 10:30聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

有些學生想要一本畢業紀念冊都是奢侈的願望，但這個願望，現在不難完成了。「偏鄉學子圓夢公益協會」這群熱血攝影師，由專職、兼職攝影師組成，每年都會為偏鄉學生義拍，並將義拍的成果設計、排版、印刷後，再寄回給師生。這樣充滿心意的畢冊，不只是的心意，也讓學生在外地求學時，成為珍貴回憶，還意外成為學校與學生家長的珍貴回憶。

「偏鄉學子圓夢公益協會」發起人楊文逸表示，初期真的很辛苦，第一個義拍在苗栗深山中，偏僻的產業道路讓他開到懷疑人生；而印象最深刻的是第三場在屏東偏鄉收工時，獨自坐在校門口休息時，學生一邊打掃、一邊就哼唱母語歌謠，「你知道那種美聲迴盪的感覺嗎？」，他說宛如天籟的歌聲竟然只是一位女孩隨口一唱，就讓他感動的熱淚盈眶，也讓他暗下決心想要一直做下去。

團隊不只在拍攝當天為學生拍下排排坐或站的全體照，還備有移動攝影棚，可以為學生拍攝正式的證件照，並融入校園內外特色，帶著學生在附近外拍，讓學生都相當期待成果，並趁中午休息時間，自備列印照片機，讓學生當天就能拿到其中兩張實體的照片，並在畢業季時，收到比傳統畢冊多很多倍內容的照片，團隊表示，「整本都是他們班的照片」。

團隊成員張馨予分享，過去有位幼兒園學生，有過動與自閉的多重障礙，拍攝當天學生狀況不佳，團隊觀察後發現學生喜歡籃球，就引導他一起玩球，相處半天時間，學生終於對團隊卸下心防，並甜喊著哥哥姊姊；後來拍攝完約兩個月後，學生意外過世，團隊拍攝的畢冊竟然成為學校師長與家長最後的回憶，張馨予直說，「還好當時我們沒有放棄他，還好我們幫他拍了」。

貼心的團隊趁中午休息時間，自備列印照片機，讓學生當天就能拿到幾張實體的照片。記者...
貼心的團隊趁中午休息時間，自備列印照片機，讓學生當天就能拿到幾張實體的照片。記者張雅婷／攝影
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海寶國小已連續5年請「偏鄉學子圓夢公益協會」協助義拍。圖／海寶國小提供
海寶國小已連續5年請「偏鄉學子圓夢公益協會」協助義拍。圖／海寶國小提供
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距離畢業季還有8個月，但是已經有公益團隊「偏鄉學子圓夢公益協會」現在就幫學生拍攝...
距離畢業季還有8個月，但是已經有公益團隊「偏鄉學子圓夢公益協會」現在就幫學生拍攝畢業照。記者張雅婷／攝影
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距離畢業季還有8個月，但是已經有公益團隊「偏鄉學子圓夢公益協會」現在就幫學生拍攝...
距離畢業季還有8個月，但是已經有公益團隊「偏鄉學子圓夢公益協會」現在就幫學生拍攝畢業照。記者張雅婷／攝影
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距離畢業季還有8個月，但是已經有公益團隊「偏鄉學子圓夢公益協會」現在就幫學生拍攝...
距離畢業季還有8個月，但是已經有公益團隊「偏鄉學子圓夢公益協會」現在就幫學生拍攝畢業照。記者張雅婷／攝影
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距離畢業季還有8個月，但是已經有公益團隊「偏鄉學子圓夢公益協會」現在就幫學生拍攝...
距離畢業季還有8個月，但是已經有公益團隊「偏鄉學子圓夢公益協會」現在就幫學生拍攝畢業照。記者張雅婷／攝影
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