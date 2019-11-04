熱血攝影師義拍被當詐騙 義拍6年來成學生的知心哥哥

2019-11-04 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



距離畢業季還有8個月，但是已經有公益團隊現在就幫學生拍攝畢業照。36歲職業攝影師楊文逸，6年前聽聞偏鄉學校學生在畢業時，只有一張全年級或全校師生的大合照作為紀念，便一個人打電話毛遂自薦要幫學生拍攝照片留念，卻被當成詐騙集團，在臉書PO文也毫無音訊，直到後來文章被轉傳分享到北原山貓吳廷宏的手上，楊文逸在吳廷宏的推薦下，前往苗栗一所偏鄉學校開始了他的義拍。

從第一年拍3所學校，到今年約35所學校申請，參與的職業攝影師也從個位數變成40多人並遍及全台，拍過的畢業生也累積近千位，由於每個學校路程及所需天數不同，因此團隊必須在年底前將中、北部學校先拍攝完畢，明年才拍攝南部團隊。

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即便偏鄉的路途遙遠，每個學校的畢業生也常常只有2、3人，楊文逸卻願意帶著團隊花上超過6小時時間，在校園拍、在校外拍、穿制服拍、穿傳統服飾拍、靜態拍、動態拍，甚至還要請導師、校長等師長為畢業生寫感言，讓義拍團隊帶回去排版、編輯、設計、修圖，畢業季時這群畢業生都收到厚厚一本專屬他們的畢冊，甚至還有學生從國小畢業、國中畢業的畢業紀錄，都是楊文逸的團隊包辦。

而最讓他不願放棄的原因來自於接受義拍的學生，在拍攝完畢後，會找他談心事、傾訴煩惱，甚至還因此得知學生遭遇霸凌、性侵等事件，後來也協助聯絡社福單位協助，最讓他感動的還有學生到外地唸書後，還會跟他保持聯繫。

楊文逸表示，頭2年都是他或團隊自掏腰包，後來學校邀約越來越多，自掏腰包已經出現經濟問題，才開始透過募資平台募資，後來團隊收到的邀約逐年增加，加上提供贊助的單位與企業也陸續增加，今年3月成立「偏鄉學子圓夢公益協會」，將過去的拍攝成果作為募款產品義賣，團隊為學生拍攝後，都會印出照片並讓學生在照片背後寫下感言，再由團隊代為寄送給捐款人表達小朋友的謝意。