親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

政策買票？ 女性免費搭公車 他嗆對手「有膽學我啊」

兒子大鬧IKEA 神隱3天李興文發文道歉

熱血攝影師義拍被當詐騙 義拍6年來成學生的知心哥哥

2019-11-04 10:24聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

距離畢業季還有8個月，但是已經有公益團隊現在就幫學生拍攝畢業照。36歲職業攝影師楊文逸，6年前聽聞偏鄉學校學生在畢業時，只有一張全年級或全校師生的大合照作為紀念，便一個人打電話毛遂自薦要幫學生拍攝照片留念，卻被當成詐騙集團，在臉書PO文也毫無音訊，直到後來文章被轉傳分享到北原山貓吳廷宏的手上，楊文逸在吳廷宏的推薦下，前往苗栗一所偏鄉學校開始了他的義拍。

從第一年拍3所學校，到今年約35所學校申請，參與的職業攝影師也從個位數變成40多人並遍及全台，拍過的畢業生也累積近千位，由於每個學校路程及所需天數不同，因此團隊必須在年底前將中、北部學校先拍攝完畢，明年才拍攝南部團隊。

即便偏鄉的路途遙遠，每個學校的畢業生也常常只有2、3人，楊文逸卻願意帶著團隊花上超過6小時時間，在校園拍、在校外拍、穿制服拍、穿傳統服飾拍、靜態拍、動態拍，甚至還要請導師、校長等師長為畢業生寫感言，讓義拍團隊帶回去排版、編輯、設計、修圖，畢業季時這群畢業生都收到厚厚一本專屬他們的畢冊，甚至還有學生從國小畢業、國中畢業的畢業紀錄，都是楊文逸的團隊包辦。

而最讓他不願放棄的原因來自於接受義拍的學生，在拍攝完畢後，會找他談心事、傾訴煩惱，甚至還因此得知學生遭遇霸凌、性侵等事件，後來也協助聯絡社福單位協助，最讓他感動的還有學生到外地唸書後，還會跟他保持聯繫。

楊文逸表示，頭2年都是他或團隊自掏腰包，後來學校邀約越來越多，自掏腰包已經出現經濟問題，才開始透過募資平台募資，後來團隊收到的邀約逐年增加，加上提供贊助的單位與企業也陸續增加，今年3月成立「偏鄉學子圓夢公益協會」，將過去的拍攝成果作為募款產品義賣，團隊為學生拍攝後，都會印出照片並讓學生在照片背後寫下感言，再由團隊代為寄送給捐款人表達小朋友的謝意。

目前團隊成員大部分的攝影師都是專職攝影師，平時還有自己的工作或案子，因此團隊也會在每個月讓有空的攝影師自願填寫時段排班，楊文逸「我們希望免費的義拍拍出來的品質也是相當好的」。住在苗栗的攝影師黃俊豫表示，今年9月底才加入團隊，身為苗栗人，團隊排到苗栗的行程，都願意相挺，若有機會到外縣市偏鄉，他也會在時間允許時跟著前往，「就當出去玩」。

目前團隊成員大部分的攝影師都是專職攝影師。記者張雅婷／攝影
目前團隊成員大部分的攝影師都是專職攝影師。記者張雅婷／攝影
分享
接受義拍學生寫給贊助者的感謝卡。圖／海寶國小提供
接受義拍學生寫給贊助者的感謝卡。圖／海寶國小提供
分享
距離畢業季還有8個月，但是已經有公益團隊「偏鄉學子圓夢公益協會」現在就幫學生拍攝...
距離畢業季還有8個月，但是已經有公益團隊「偏鄉學子圓夢公益協會」現在就幫學生拍攝畢業照。記者張雅婷／攝影
分享
接受義拍學生寫給贊助者的感謝卡。圖／海寶國小提供
接受義拍學生寫給贊助者的感謝卡。圖／海寶國小提供
分享
接受義拍學生寫給贊助者的感謝卡。圖／海寶國小提供
接受義拍學生寫給贊助者的感謝卡。圖／海寶國小提供
分享

偏鄉學校攝影

相關新聞

十大優質賽事「桐花馬拉松」路跑 今起報名

2019-11-04 09:50

新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19

公共設施解編還地於民 苗栗3地住宅區擬大增39公頃

2019-11-04 08:15

不只車位 開放空間也讓桃市頭疼

2019-11-04 00:21

獎勵容積停車位 桃園市7385個未開放

2019-11-04 00:20

聯合盃作文大賽 桃園區初賽登場

2019-11-04 00:18

幫畢業生義拍 攝影師組協會

2019-11-04 00:15

助銀髮族就業 老玩客設計專門課程搶手

2019-11-03 23:16

銀髮族就業 專家建議：了解自己長處和需求

2019-11-03 23:13

北部跨校班聯高峰論壇 鄭文燦：學校不該壓抑學生意見

2019-11-03 21:18

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14

風城名犬國際經典賽登場 150隻名犬亮眼吸睛

2019-11-03 13:55

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

影／白沙屯拱天宮新地標 千順將軍石雕明天開光

2019-11-03 07:12

回顧30餘年興衰起落風華 桃園永和市場將走入歷史

2019-11-03 07:03
看更多

熱門文章

星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-03 21:11

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

影／好噁！年輕人深夜在他人攤位拉屎 店家氣：太缺德

2019-11-03 16:46

田尾「台版波波草」遭破壞 園主開始收清潔費

2019-11-03 14:41

郵輪客見基隆的第一視角 昔日遊民坦腹睡如今開咖啡館

2019-11-03 17:55

太餓了！ 柯文哲鏡頭前狂嗑三重美食

2019-11-03 18:29

好髒！金門動員2562人淨灘 清出9500公斤的海漂垃圾

2019-11-03 14:11

年平均遊客量135萬人次 花蓮鯉魚潭要蓋觀光旅館

2019-11-03 14:55

2019康軒台東超級鐵人賽 從拂曉拚到深夜

2019-11-03 11:36

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14

公共設施解編還地於民 苗栗3地住宅區擬大增39公頃

2019-11-04 08:15

新北第1家新北運動聚點 訓練馬拉松跑者健康跑

2019-11-03 13:56

要雲林同鄉會支持？ 王金平：若有機會做什麼拜託照顧

2019-11-03 21:43

三重「白綠激戰」成綠營艱困區？ 柯文哲：給市民決定

2019-11-03 16:46

世界12強棒球賽台日大戰倒數 台中洲際棒球場周邊交管

2019-11-03 10:44

安定力量台南推2名立委參選人 今成立競選總部

2019-11-03 19:22

林佳龍稱台灣女兒一定要贏 洪慈庸：我證明平民可從政

2019-11-03 21:16

林姿妙參加陳定南紀念音樂會卻個資外洩 陳子深夜道歉

2019-11-04 09:36

退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29

中和土地公文化祭 侯友宜一擲筊就聖筊

2019-11-03 11:37

新北投穿浴衣逛街享優惠 浴衣設計大賞「沐夏」奪冠

2019-11-03 15:59

基隆港「5輪會」如何留客在地消費 觀銷處長提解方

2019-11-03 13:16

衛武營年底售票人次破30萬人 明年推更多卡友申辦優惠

2019-11-03 23:46

帝國製糖廠台中所修復 12月18日開張

2019-11-04 00:01

黃偉哲：不管黑白胖瘦 人民要的是會做事的人

2019-11-03 17:54

新北今年最後一場未婚聯誼 手作餅乾11對配對成功

2019-11-03 17:50

新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19

宋鎮邁中山綠廊 捷運口景觀台吸睛

2019-11-03 21:42

迎戰2020東奧 日議員學者至高醫大取經登革熱防治經驗

2019-11-03 22:35

李昆澤晚會陳菊高歌 蔡英文到場支持

2019-11-03 19:23

嘉縣夢想+1最終場 是結束但也是開始

2019-11-04 01:04

獎勵容積停車位 桃園市7385個未開放

2019-11-04 00:20

三重助選李旻蔚 柯文哲：台風穩健盼給年輕人機會

2019-11-03 16:18

哈瑪星濱線祭 2噸漁船相當吸睛

2019-11-04 00:06

北部跨校班聯高峰論壇 鄭文燦：學校不該壓抑學生意見

2019-11-03 21:18

反毒行動館彰化揭幕 縣長、檢察長來段小蘋果

2019-11-03 12:46

南迴改禁行重機 車友擬通車日抗議

2019-11-03 23:54

餐飲、生態、百貨 台中老糖廠新亮點

2019-11-04 00:07

替李昆澤站台 賴清德：高雄要八仙過海

2019-11-03 19:55

不只車位 開放空間也讓桃市頭疼

2019-11-04 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top