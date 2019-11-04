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十大優質賽事「桐花馬拉松」路跑 今起報名

2019-11-04 09:50聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

五年來均在新竹縣橫山鄉愛情車站起跑的「戀戀桐花全國馬拉松路跑賽」、已經連續三年獲評比為全國「十大優質賽事」，尤其是今年上半年還獲得全國注目賽事的榜首。明年4月26日展開馬拉松，賽道分為全馬42公里、半馬21公里挑戰組、以及8.5公里樂活等三個組別，今天起開始報名，報名資訊請上浪漫台三線2020新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松網站查詢。

新竹縣為台灣客家族群比例最高的縣市，新竹縣府長期致力於各種客家文化的推廣活動，其中以4至5月的客家桐花祭系列活動最為著名，系列活動除了結合新竹縣的客家特色、表演藝術與及觀光景點外，也結合民間單位舉辦「戀戀桐花全國馬拉松」路跑賽，藉此吸引遊客到新竹縣觀光旅遊。

明年2020年桐花盛開之際，歡迎全國民眾到新竹縣來一場浪漫的桐花路跑，這場由客委會支持贊助的新竹縣戀戀桐花全國馬拉松將於明年4月26日展開，今天起受理網路報名，將帶領跑者到訪內灣老街、合興愛情車站感受客庄的浪漫風情，此外、還將來到螢火蟲的故鄉東窩溪螢火蟲生態區、以及木馬道遺址，要讓跑友在賞桐之餘、也一探螢火蟲的故鄉和內灣的風華。

主辦單位、中華民國陸上運動競技協會理事長蔡耀全指出，2020新竹縣戀戀桐花路跑， 將於明年4月26日上午6點從橫山鄉愛情車站出發，賽道分為全馬42公里、半馬21公里挑戰組、以及8.5公里樂活等三個組別，其中半馬會經過木馬道遺址以及東窩溪螢火蟲生態區等全新的賽道、全馬則會經過關西、尖石、與橫山等三個鄉鎮，途經鐵嶺休閒遊憩區、水田部落等景點，賽道旁滿山遍野的油桐花，隨著初夏微風吹來，桐花瓣隨風飄落，就像飄雪般，景色優美。

蔡耀全說、半馬賽程中的全新賽道景點之一木馬道遺址位於內灣派出所上方，昔日的內灣擁有大量的林木資源，當時非常重要的「運材工具」就是木馬，工人將木料綁於木馬上，沿著橫木軌道運至各材料所，「木馬道」因此成名。木馬道遺址幾乎是和內灣鐵道平行的步道，走在步道上可以用不同的角度將鐵道風光和內灣街景近收眼底。

另外，東窩溪螢火蟲生態區內的東窩溪谷，以前是內灣的「後山」，東窩野溪順著山脈順勢流向油羅溪，因水質良好清澈，螢火蟲大量繁衍，每逢春末夏初的夜晚，數以萬計的螢火蟲於天際飛舞宛如「星海」一般，雖然路跑是在清晨舉行，但是東窩溪谷沿岸的竹林、油桐林、與野薑花溪谷等景觀也是別具特色。

新竹縣「戀戀桐花」全國路跑賽，在新竹縣政府和地區專業志工的通力合作下，已經連續三年獲得運動筆記評比為全國「十大優質賽事」；2020年的戀戀桐花全國路跑賽，將由三條渾然天成、各自獨立的絕美賽道共同組成，11月4日起開始報名，報名資訊請上浪漫台三線2020新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松網站查詢。

五年來均在新竹縣橫山鄉愛情車站起跑的「戀戀桐花全國馬拉松路跑賽」、已經連續三年獲...
五年來均在新竹縣橫山鄉愛情車站起跑的「戀戀桐花全國馬拉松路跑賽」、已經連續三年獲評比為全國「十大優質賽事」。圖／主辦單位提供
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戀戀桐花全國馬拉松路跑賽在今年上半年還獲得全國注目賽事的榜首，沿途有桐花，相當美...
戀戀桐花全國馬拉松路跑賽在今年上半年還獲得全國注目賽事的榜首，沿途有桐花，相當美麗。圖／主辦單位提供
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2020新竹縣戀戀桐花路跑， 將於明年4月26日上午6點從橫山鄉愛情車站出發，賽...
2020新竹縣戀戀桐花路跑， 將於明年4月26日上午6點從橫山鄉愛情車站出發，賽道分為全馬42公里、半馬21公里挑戰組、以及8.5公里樂活等三個組別。圖／主辦單位提供
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桐花祭

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