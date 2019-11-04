十大優質賽事「桐花馬拉松」路跑 今起報名

2019-11-04 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



五年來均在新竹縣橫山鄉愛情車站起跑的「戀戀桐花全國馬拉松路跑賽」、已經連續三年獲評比為全國「十大優質賽事」，尤其是今年上半年還獲得全國注目賽事的榜首。明年4月26日展開馬拉松，賽道分為全馬42公里、半馬21公里挑戰組、以及8.5公里樂活等三個組別，今天起開始報名，報名資訊請上浪漫台三線2020新竹縣「戀戀桐花」全國馬拉松網站查詢。

新竹縣為台灣客家族群比例最高的縣市，新竹縣府長期致力於各種客家文化的推廣活動，其中以4至5月的客家桐花祭系列活動最為著名，系列活動除了結合新竹縣的客家特色、表演藝術與及觀光景點外，也結合民間單位舉辦「戀戀桐花全國馬拉松」路跑賽，藉此吸引遊客到新竹縣觀光旅遊。

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明年2020年桐花盛開之際，歡迎全國民眾到新竹縣來一場浪漫的桐花路跑，這場由客委會支持贊助的新竹縣戀戀桐花全國馬拉松將於明年4月26日展開，今天起受理網路報名，將帶領跑者到訪內灣老街、合興愛情車站感受客庄的浪漫風情，此外、還將來到螢火蟲的故鄉東窩溪螢火蟲生態區、以及木馬道遺址，要讓跑友在賞桐之餘、也一探螢火蟲的故鄉和內灣的風華。

主辦單位、中華民國陸上運動競技協會理事長蔡耀全指出，2020新竹縣戀戀桐花路跑， 將於明年4月26日上午6點從橫山鄉愛情車站出發，賽道分為全馬42公里、半馬21公里挑戰組、以及8.5公里樂活等三個組別，其中半馬會經過木馬道遺址以及東窩溪螢火蟲生態區等全新的賽道、全馬則會經過關西、尖石、與橫山等三個鄉鎮，途經鐵嶺休閒遊憩區、水田部落等景點，賽道旁滿山遍野的油桐花，隨著初夏微風吹來，桐花瓣隨風飄落，就像飄雪般，景色優美。

蔡耀全說、半馬賽程中的全新賽道景點之一木馬道遺址位於內灣派出所上方，昔日的內灣擁有大量的林木資源，當時非常重要的「運材工具」就是木馬，工人將木料綁於木馬上，沿著橫木軌道運至各材料所，「木馬道」因此成名。木馬道遺址幾乎是和內灣鐵道平行的步道，走在步道上可以用不同的角度將鐵道風光和內灣街景近收眼底。

另外，東窩溪螢火蟲生態區內的東窩溪谷，以前是內灣的「後山」，東窩野溪順著山脈順勢流向油羅溪，因水質良好清澈，螢火蟲大量繁衍，每逢春末夏初的夜晚，數以萬計的螢火蟲於天際飛舞宛如「星海」一般，雖然路跑是在清晨舉行，但是東窩溪谷沿岸的竹林、油桐林、與野薑花溪谷等景觀也是別具特色。