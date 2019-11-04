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新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣幅員廣大，13個鄉鎮都要達到路平實在不簡單，新竹縣府今年將斥資1.7億元解決路平問題，像是路面人孔蓋銜接處破損，或是落差造成凹凸不平，這些都會影響縣民行車安全。新竹縣長楊文科表示，路平與否大大影響縣民安全，今年路平專案經過評估，預計改善的重要路段約39處，長度合計將近38公里，目前已在10月22日開工，預計12月30日完工，給縣民一條安全的路。

新竹縣府工務處養護科提到，最難完成路段為縣道122線竹東段及120線竹北段，因為這兩個路段車流量較大，施工期間會造成部分車道封閉，車流路線改道對交通衝擊很大，施工前縣府也會加強宣導公告，以降低民怨，也希望民眾能多多體諒，如天氣狀況良好，各路段施工期大約6日內即可完成。

新竹縣府表示，這次預計改善路段39處，分別為湖口鄉的竹9線、117線、峨眉鄉的竹41線、竹81線、七星村4鄰聯絡道路、峨眉村12鄰聯絡道路、峨眉村13鄰聯絡道路、石井村4鄰聯絡道路、芎林鄉的竹36、竹36、竹林路、富林路三段106巷、關西鎮的竹18-1、北坑里12鄰-13鄰(深坑子18-1~115號)道路、南新里八鄰道路、新關路676巷道路、118線、竹東鎮的縣道122線、竹37線、竹40線、北埔鄉的竹39線、竹39-1線、、竹37支線、新埔鎮的117線、竹14、五峰鄉的竹62、竹67、竹林聯絡道、尖石鄉的竹60線、橫山鄉的竹35-1、新興村11鄰村里道路、寶山鄉的竹40線、新豐鄉的竹1線、竹2-1線、竹北市的縣道120線、市區道路興隆路、竹22、竹73等等。

新竹縣府今年將斥資1.7億解決路平問題，像是路面人孔蓋銜接處破損，或是落差造成凹...
新竹縣府今年將斥資1.7億解決路平問題，像是路面人孔蓋銜接處破損，或是落差造成凹凸不平，這些都會影響縣民行車安全。記者郭政芬／攝影
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