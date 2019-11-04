新竹縣宣布斥資1.7億 啟動13鄉鎮路平專案

2019-11-04 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



新竹縣幅員廣大，13個鄉鎮都要達到路平實在不簡單，新竹縣府今年將斥資1.7億元解決路平問題，像是路面人孔蓋銜接處破損，或是落差造成凹凸不平，這些都會影響縣民行車安全。新竹縣長楊文科表示，路平與否大大影響縣民安全，今年路平專案經過評估，預計改善的重要路段約39處，長度合計將近38公里，目前已在10月22日開工，預計12月30日完工，給縣民一條安全的路。

新竹縣府工務處養護科提到，最難完成路段為縣道122線竹東段及120線竹北段，因為這兩個路段車流量較大，施工期間會造成部分車道封閉，車流路線改道對交通衝擊很大，施工前縣府也會加強宣導公告，以降低民怨，也希望民眾能多多體諒，如天氣狀況良好，各路段施工期大約6日內即可完成。

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