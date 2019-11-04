公共設施解編還地於民 苗栗3地住宅區擬大增39公頃
政府還地於民，苗栗、竹南頭份都市計畫公共設施用地專案通盤檢討草案出爐，苗栗縣政府研提82件變更案，大舉還地於民，苗栗市、頭份市、竹南鎮擬增加都市計畫住宅區共39.3公頃、商業區1.2公頃，原則由苗栗縣政府辦理市地重劃開發，地主共同負擔土地面積不超過45%為限。
全國尚未取得公共設施保留地2萬多公頃，政府無力徵收，縣市政府辦理專案通盤檢討，解編還地於民，苗栗縣第一波公告苗栗、竹南頭份都市計畫草案，目前公開展覽徵求意見，苗栗都市計畫部分，11月12日上午9點在縣府文化觀光局中正堂，竹南頭份都市計畫部分，11月13日上午9點在竹南鎮公所3樓大禮堂，11月14日上午9點在頭份市公所旁中山堂，分別辦理說明會。
除了計畫目標年，苗栗都市計畫研提變更29案，公共設施減少10.55公頃，增加住宅區7.35公頃、商業區1.04公頃、農業區1.04公頃及保護區1.09公頃，最大一筆是國立苗栗農工中正路舊校區「文中4」2.45公頃，擬變更停車場周地0.90公頃及公園用地1.26公頃。
此外，苗栗市鐵路高架橋沿線綠地0.73公頃，園道用地2.1公頃，至今未取得開闢，苗栗縣議會曾提案建議檢討解編，依毗鄰分區附帶條件變更住宅區1.66公頃，及廣場、道路、兒童遊樂場用地等，必須跨區市地重劃整理開發。
竹南頭份都市計畫除了變更計畫年期及人口，研提50案，公共設施減少39.78公頃，增加住宅區31.95公頃、商業區0.16公頃、甲種工業區2.10公頃、農業區4.86公頃，及灌溉設施專用區0.70公頃，其中最大一筆竹南鎮開元路、功明街口東側「公23」用地4.98公頃，擬變更住宅區3.72公頃，公園用地0.71公頃，道路用地0.55公頃。
其次，頭份市八德路、幼英街路口西側「公10」4.63公頃，變更住宅區2.68公頃，公園用地1.41公頃，道路用地0.54公頃，「公23」、「公10」研提變更理由都是雖用地主管機關表示仍有使用需求，但無相關事業及財務需求，維護地主權益，及促進土地利用效用，部分維持公園用地，納入附帶條件跨區市地重劃整體開發。
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