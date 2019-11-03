北部跨校班聯高峰論壇 鄭文燦：學校不該壓抑學生意見
北桃竹區跨校班聯會學生高峰論壇今天在桃園市興光堡壘-青年創藝聚落舉行，市長鄭文燦出席座談會，不但分享讀台大時擔任學生組織核心幹部、刊物總編輯如何面對威權、禁錮思想等不合理的現象，也接受學生們尖銳提問，包括大法官解釋令784號、學校管理太嚴格，也有學生問班聯會應該是「乖乖配合學校辦活動就好」，還是可以主張有的權益？鄭文燦都一一評論表達自己的看法。
鄭文燦表示，班聯會聯合迎新由學長姊協助協辦，讓新接棒的幹部可以了解能為學生會做什麼，還安排講座，活動內容豐富有深度，特別是現在高中生都很有主見，對學校管理措施有不同意見可以勇敢提出來。
對學生問對大法官784號解釋令有什麼看法，鄭文燦說，784號解釋令確認學生的權益因為學校措施受影響，可以提出訴訟或救濟，以前只限定在大學生，現在擴及一般學生，這是一個進步，學校本來就是容許不同意見的地方，應該鼓勵這方面自由表達。
學生反應學校的管理制度過嚴，鄭文燦也認為學生要挑戰的空間滿大的，以前大家以為只管髮型、 服裝，現在還管手機還管滿多的，學校應該都可以讓學生表達意見。鄭文燦認為學校跟學生之間意見會不一樣，會有折衷的空間，不應該受到壓抑，廣泛表達意見的學生權和自由應該要有的。
桃園市政府青年事務局局長顏蔚慈表示，「青年力」是桃園一股前進新力量，身為全台最年輕的直轄市，鼓勵青年發展多元才藝與興趣，勇敢宣告發聲及展現世代魅力，是市府重要的青年政策。
青年局協力PicLife大學青年自組的活動團體統籌，由桃區學生自治研習營籌備團隊（桃研）執行，以「初衷(original intention)」的核心理念為主題，天在興光堡壘-青年創藝聚落舉辦2019北桃竹區跨校聯合交流茶會。
顏蔚慈說，活動特別邀請鄭文燦市長以過來人「大學長」的身份到場，近距離與學生對談，分享青春年代熱血無敵經驗。鄭文燦大學時期曾擔任過台大學生會副會長、台大學生報社首任社長，編輯校園刊物，推動「學生憲章」（學生會自治規程），在場學生專注聆聽並勇於發表新生代班聯人對校園現況的分析、見解討論，高峰論壇能刺激學生對「班聯會（學生會）的本質」，有新的思考層次與創意。
青年局表示，從活動節目、講師安排到報名的推廣宣傳，都由學生自發性串聯，短短一周的報名時間，就吸引26校學生代表報名，除了桃園市的高中職，還包括基隆市暖暖高中、台北市大理高中和新竹縣市的學校班聯會幹部熱烈響應出席論壇，展現跨縣市學生自治組織的凝聚力。
茶會除交流聯誼也規畫學權覺醒講座，藉由專業導師游家瑋的主題短講，結合即時分組討論及回饋反思的形式，啟蒙各校學生代表的學權意識，希望透過深度座談，潛移默化，建立參與學生深刻意涵的學權觀念。青年局同步也期待透過高峰論壇，鼓勵學生跳脫傳統的框架，思考身為學生除了課業以外還能擁有甚麼樣的發揮空間，以及從校園時期就能培養自主自治、進而關心社會的觀念與實際作為。
顏蔚慈強調，青年局一直以來抱持著「聽你的訴求、挺你的創意」的態度，深入青年人際脈絡與社團交朋友，並從根本深入關心年輕人的相關議題，在這之中青年朋友們也給了許多很棒的回饋，並且用實際的行動支持，能讓青年族群受到肯定，是我們青年局的榮幸。
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