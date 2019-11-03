親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／全台最美道路禁行重機 通車當天車友擬辦車聚抗議

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩今天晚上7點應邀到苗栗縣後龍鎮夜市邊逛邊吃，陪同民眾黨苗栗縣第1選區立委參選人朱哲成徒步拜票，她與朱哲成拱手或握手，向民眾、攤商致意，展現親民的一面，所到之處受到歡迎。

朱哲成說，今天是學姐黃瀞瑩在苗栗的第一次輔選，也是台北市、新北市以外，全國輔選第1站，高人氣為他區域立委及民眾黨政黨票都有加分作用。

「學姐」黃瀞瑩（左）今天晚上7點在苗栗縣後龍鎮夜市助選，展現高人氣。記者范榮達／...
「學姐」黃瀞瑩（左）今天晚上7點在苗栗縣後龍鎮夜市助選，展現高人氣。記者范榮達／攝影
分享
「學姐」黃瀞瑩（前排右）今天晚上7點應邀到苗栗縣後龍鎮夜市，陪同民眾黨苗栗縣第1...
「學姐」黃瀞瑩（前排右）今天晚上7點應邀到苗栗縣後龍鎮夜市，陪同民眾黨苗栗縣第1選區立委參選人朱哲成（前排左）徒步拜票。記者范榮達／攝影
分享

學姐黃瀞瑩苗栗縣

相關新聞

北部跨校班聯高峰論壇 鄭文燦：學校不該壓抑學生意見

2019-11-03 21:18

風城名犬國際經典賽登場 150隻名犬亮眼吸睛

2019-11-03 13:55

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

影／白沙屯拱天宮新地標 千順將軍石雕明天開光

2019-11-03 07:12

回顧30餘年興衰起落風華 桃園永和市場將走入歷史

2019-11-03 07:03

桃園永和市場將拆 記憶展看興衰

2019-11-03 00:14

拱天路千順將軍雕像 明日開光

2019-11-03 00:07

許厝港濕地淨灘 水鳥回來了

2019-11-03 00:00

湖口服務區北上聯外便道 明起開放

2019-11-02 23:54

防石虎路殺 2路段區間測速 台13甲擬夜間降速

2019-11-02 23:51

苗縣保護石虎 警示牌多種版本

2019-11-02 23:47

食農體驗小旅行 農村與人文藝術結合 雙潭田野饗宴

2019-11-02 23:15

挑戰人生下半場／大肚男老闆 跑出新人生

2019-11-02 22:46

桃園大廟後永和市場將拆除 8成5攤商將移到中繼市場

2019-11-02 21:56

苗栗縣議會第一人 謝文禓當選無效確定解職

2019-11-02 19:54

許厝港濕地復育傳佳音 唐白鷺、黑腹濱鷸回來了

2019-11-02 18:07

陳超明後龍競選總部遭擲雞蛋 對手羅貴星譴責暴力

2019-11-02 17:49

西濱鳳鼻隧道北上車道將封閉防災演練 注意提前改道

2019-11-02 17:08
看更多

熱門文章

苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派

2019-11-03 12:54

打卡新地標！北捷中山站4號出口 文青風大改造

2019-11-03 07:47

影／內政部長掌轎李佳芬要扶轎 太平媽出巡廟口搶成一團

2019-11-02 22:22

義工團幫彰化單親父女蓋屋 台南9旬翁搭車尋人捐善款

2019-11-03 09:18

影／好噁！年輕人深夜在他人攤位拉屎 店家氣：太缺德

2019-11-03 16:46

星巴克咖啡確定進駐 台南佳里「黑金」戰火將點燃

2019-11-03 21:11

卓榮泰轟立委許淑華 神力女超人反擊：蔡政府麻木不仁

2019-11-02 22:23

好髒！金門動員2562人淨灘 清出9500公斤的海漂垃圾

2019-11-03 14:11

影／白沙屯拱天宮新地標 千順將軍石雕明天開光

2019-11-03 07:12

田尾「台版波波草」遭破壞 原主開始收清潔費

2019-11-03 14:41

回顧30餘年興衰起落風華 桃園永和市場將走入歷史

2019-11-03 07:03

郵輪客見基隆的第一視角 昔日遊民坦腹睡如今開咖啡館

2019-11-03 17:55

太餓了！ 柯文哲鏡頭前狂嗑三重美食

2019-11-03 18:29

年平均遊客量135萬人次 花蓮鯉魚潭要蓋觀光旅館

2019-11-03 14:55

2019康軒台東超級鐵人賽 從拂曉拚到深夜

2019-11-03 11:36

無力分攤經費 基隆河自行車道 騎到基隆就「斷」了

2019-11-02 23:37

隔4年再迎哈瑪星濱線祭 看昔今高雄的發展脈動

2019-11-02 22:22

北捷「心中山」綠色廊道 有國外fu

2019-11-03 00:18

新北第1家新北運動聚點 訓練馬拉松跑者健康跑

2019-11-03 13:56

世界12強棒球賽台日大戰倒數 台中洲際棒球場周邊交管

2019-11-03 10:44

三重「白綠激戰」成綠營艱困區？ 柯文哲：給市民決定

2019-11-03 16:46

台灣燈會主燈「手護客家」 竹編打造

2019-11-03 00:12

退休才找興趣？ 家庭主婦、老闆娘都這樣做讓生活精彩

2019-11-03 16:29

美食新天地／鼎吉美味 鮮蚵、焢肉、滷大腸

2019-11-03 00:24

「學姐」黃瀞瑩到後龍夜市邊逛邊吃 高人氣助選

2019-11-03 21:14

基隆港「5輪會」如何留客在地消費 觀銷處長提解方

2019-11-03 13:16

新北投穿浴衣逛街享優惠 浴衣設計大賞「沐夏」奪冠

2019-11-03 15:59

安定力量台南推2名立委參選人 今成立競選總部

2019-11-03 19:22

中和土地公文化祭 侯友宜一擲筊就聖筊

2019-11-03 11:37

侯友宜跳「環狀舞」為通車熱身

2019-11-02 23:54

5郵輪齊聚 基隆港今有盛況

2019-11-02 23:48

李昆澤晚會陳菊高歌 蔡英文到場支持

2019-11-03 19:23

林佳龍稱台灣女兒一定要贏 洪慈庸：我證明平民可從政

2019-11-03 21:16

官Line快傳訊息 高市立委參選人費心經營打空戰

2019-11-03 00:43

三重助選李旻蔚 柯文哲：台風穩健盼給年輕人機會

2019-11-03 16:18

食農體驗小旅行 農村與人文藝術結合 雙潭田野饗宴

2019-11-02 23:15

桃園永和市場將拆 記憶展看興衰

2019-11-03 00:14

要雲林同鄉會支持？ 王金平：若有機會做什麼拜託照顧

2019-11-03 21:43

反毒行動館彰化揭幕 縣長、檢察長來段小蘋果

2019-11-03 12:46

黃偉哲：不管黑白胖瘦 人民要的是會做事的人

2019-11-03 17:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top