吳海瑞發起韓國瑜竹市勞工後援會 大談年改
2019-11-03 14:30
聯合報 記者張雅婷
／新竹即時報導
國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐的韓國瑜鄭正鈐聯合競選總部日前已成立不同族群的後援會，今天再成立新竹市勞工後援會，競選團隊則大談勞保年金改革，包含中央社會部主任水雲翔、黃國新黨部主委趙建爍、新竹市黨部主委許修睿代表書記長廖陳邦、前市長許明財、前立委張蔡美等人皆出席站台。
韓國瑜鄭正鈐竹市勞工後援會由前台灣省總工會理事長吳海瑞發起，結合勞工各行各業民間團體，今天在聯合競選總部成立新竹市勞工後援會，國民黨中常委呂學樟表示，全國勞工從業人口數近一千萬，自來是國家的主要的生產基幹命脈，堪稱撐起國家建設的半邊天。
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呂學樟指出，勞工朋友為我國最大族群，明年初總統與立委大選，將投票抉擇攸關自己未來前途與發展有切身利害關係的國家領導人、政黨與立法團隊，要民眾相信國民黨是有經驗、有能力改革的政黨，韓國瑜主張國家安全、人民有錢，國民黨本擅長於拚經濟，新竹市立委提名參選人鄭正鈐擁有豐富的議會歷練，絕對是最值得信賴的選擇。
競選團隊表示，近年因國內「少子化」趨勢情況嚴重，造成人口結構改變，據專家預估，勞保年金將在民國115年產生收入與支出失衡困境，有可能發生領不到退休年金疑慮，無法保障基本生活所需，引發社會及老人或家庭等問題，因此必須先有因應之道；包含軍公教年改、農保等各種年金改革應全面進行檢討，以「世代公平正義」為出發點，廣拓財源並尋求提升經營方式和績效，才能保證全民福祉以促進國家永續生存與發展。
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