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風城名犬國際經典賽登場 150隻名犬亮眼吸睛

2019-11-03 13:55聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

「2019風城名犬國際經典賽」邁入第7年第9屆，一早吸引來自全國各地名犬俱樂部及愛狗人士帶愛犬參與，現場共約150隻名犬齊聚新竹南寮運動公園，市長林智堅表示，市府投入1.55億元新建動物保護教育園區，預計明年1月正式啟用， 讓流浪犬貓獲得好的中繼生活及醫療照顧，並招募志工訓練動物提高社會化及送養率。

園區有狗狗室內外運動空間，還有完善醫療設備有數位X光機、超音波及氣體麻醉機等，未來歡迎大家來園區走走，現場會有志工為民眾全程導覽解說及認識動物行為。

「台灣風城名犬俱樂部」會長吳興華表示，今天賽事由台灣畜犬協會、KCT北區聯合會及本俱樂部共同舉辦，採用國際展規格與賽制，比賽時間為早上9點半至下午3點，來自全國各地具血統證明名犬共約150隻，主辦單位表示，賽場中每隻參賽犬由帥氣專業指導手牽引，並依審查員指示完成各項動作，審查員審查每隻參賽犬的站立姿勢、眼神專注度、毛色光亮度及跑步行進等條件選出各犬種冠軍。大會也邀請來自印度的菲利浦·強恩及澳洲琳達·史蒂文斯，來台擔任審查員。

新竹市動物保護及防疫所表示，參與比賽的所有犬隻皆須注射晶片完成寵物登記，賽前須完成掃描晶片才可參賽；並於活動中向來自全國各犬友協會及參與民眾宣導保護動物尊重生命理念，並為落實犬貓隻晶片及狂犬病疫苗施打，活動現場免費為民眾犬貓植入晶片及施打狂犬病疫苗，吸引民眾熱情參與。

2019風城名犬國際經典賽今天在南寮運動公園登場。圖／新竹市府提供
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2019風城名犬國際經典賽今天在南寮運動公園登場。圖／新竹市府提供
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2019風城名犬國際經典賽今天在南寮運動公園登場。圖／新竹市府提供
2019風城名犬國際經典賽今天在南寮運動公園登場。圖／新竹市府提供
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