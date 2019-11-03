風城名犬國際經典賽登場 150隻名犬亮眼吸睛

2019-11-03 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



「2019風城名犬國際經典賽」邁入第7年第9屆，一早吸引來自全國各地名犬俱樂部及愛狗人士帶愛犬參與，現場共約150隻名犬齊聚新竹南寮運動公園，市長林智堅表示，市府投入1.55億元新建動物保護教育園區，預計明年1月正式啟用， 讓流浪犬貓獲得好的中繼生活及醫療照顧，並招募志工訓練動物提高社會化及送養率。

園區有狗狗室內外運動空間，還有完善醫療設備有數位X光機、超音波及氣體麻醉機等，未來歡迎大家來園區走走，現場會有志工為民眾全程導覽解說及認識動物行為。

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「台灣風城名犬俱樂部」會長吳興華表示，今天賽事由台灣畜犬協會、KCT北區聯合會及本俱樂部共同舉辦，採用國際展規格與賽制，比賽時間為早上9點半至下午3點，來自全國各地具血統證明名犬共約150隻，主辦單位表示，賽場中每隻參賽犬由帥氣專業指導手牽引，並依審查員指示完成各項動作，審查員審查每隻參賽犬的站立姿勢、眼神專注度、毛色光亮度及跑步行進等條件選出各犬種冠軍。大會也邀請來自印度的菲利浦·強恩及澳洲琳達·史蒂文斯，來台擔任審查員。