苗栗獲逾12億元大紅包 蘇揆：建設不分黨派
2019-11-03 12:54
聯合報 記者范榮達
／苗栗即時報導
行政院長蘇貞昌今天到苗栗視察，一口氣發出逾12億元交通建設大紅包，包括國道1號新增北入南出造橋交流道、連絡道工程，西湖鄉西湖溪路堤共構龍壽橋聯絡道新建工程，及聯大路改善工程，工程經費及地方配合款全額中央埋單。
蘇揆允諾專案辦理，因為苗栗縣政府財政困窘，財政受中央管控，且聯大路、龍壽橋等路段造成人命傷亡，有安全疑慮，他並強調「有人批評我亂撒紅包，那一項建設是不需要的」，建設是不分黨派。
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國民黨苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮及民進黨立委參選人羅貴星、徐定禎等人今天都到場，徐耀昌兩度拜託蘇揆行行好，苗栗財政困難，如果負擔工程配合款，勢必排擠其他建設，希望行政院可以免除，解決地方之苦。
造橋鄉長黃天貴、鄉民代表會主席陳裕福表示，造橋鄉為台灣重大犧牲很大，高速公路國道1號、3號及台灣鐵路局山、海線，加上台灣高鐵切割，缺乏橫向交通，穿越國道1號的涵洞，連遊覽車都沒有辦法通過，過去設有國道1號造橋收費站，卻沒有交流道，上、下高速公路要繞道頭份、苗栗交流道，鄉親苦等交流道數十年。
高速公路局長趙興華簡報指出，增設造橋交流道因原有收費站腹地足夠，且有國道1號樹林收費站改交流道的前例，增設造橋北入南出交流道，技術層面沒有問題。
今天上午決議事項包括國道1號增設造橋交流道工程及拓寬連絡道工程，總經費8億3358萬元，含原地方配合款1億7766萬元，西湖鄉溪路堤共構2公里加70公尺至龍壽橋段聯絡道（苗33支線）新闢工程，總經費1億6240萬元，含原地方配合款4000萬元，聯大路（苗30線）整體改善工程，總經費2億5000萬元，含原地方配合款3750萬元，中央全額負擔。
此外，徐耀昌建請中央同意「地方政府財政紀律異常控管機制辦法」草案及苗栗縣政府融資平台30億元計畫，以利財務調度，蘇貞昌當場指示相請單位處理。
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