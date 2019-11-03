親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

婦攜子遊墾丁遭滑翔機爆頭亡 闖禍美籍男拒做筆錄

回顧30餘年興衰起落風華 桃園永和市場將走入歷史

2019-11-03 07:03聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園捷運綠線動工，規畫為G08站聯開大樓的桃園區永和市場大樓拆除在即，地方文史工作者費時多月，即日起推出三代市場歷史記憶展，以圖文與史料呈現市場歷史興衰，昔日大樓外高掛繽紛的戲院看板，裡頭還有可溜冰刀的冰宮，是不少四、五年級生記憶中看戲約會好去處，無奈遭逢火災、斷水斷電，市場風華褪色十餘載，現在更將隨捷運發展步入歷史。

永和市場歷經3代變遷，起源是因新民市場不敷使用，1932年日治期間在大廟後方填平埤塘興建新市場，稱為桃園消費市場，入口門拱有仿羅馬味道，還預留擴建基地，戰後為安置景福宮攤商，在旁興建3層樓永和商場，採一二代建築合構，直到1976年新民市場大火，啟動永和市場重建，迄今所見地上7樓、地下2樓永和市場大樓，都是1982年建造完成。

永和市場歷史記憶展由漂鳥工作室與陽明一街實驗工坊攜手策展，展中蒐集不少永和市場變遷圖資、照片與報導，勾起不少老桃園人回憶，陽明一街實驗工坊創辦人藍博瀚雖是八年級生，但他常聽父母輩聊起市場過往，他說，2到7樓有百貨、戲院與遊樂設施，全盛期有永和、永嘉、高賓與嘉賓等戲院與歌廳，還有一間金萬年冰宮，是地方休閒娛樂好去處。

但永和市場大樓風華短短不到10年，期間曾遭祝融、建築水泥剝落，啟用不到11年就被公告為危樓，1995年2樓以上店家被斷水斷電，迄今僅1樓與地下1樓仍有攤商在營業，其餘大樓樓層、電梯閒置迄今，外觀破落不堪，讓人不勝唏噓。

漂鳥工作室游文綺、張芮慈、邱于珊等人近月也踏查市場蒐集素材，在特展當中以圖卡、色票方式呈現市場記憶，像算命店、白鹿汽水、信東商店等都有段為人津津樂道的故事，游說，每個人對於永和市場都有屬於自己的記憶，但記憶大多零散，歡迎大家來逛展找線索，也一起聊聊故鄉軼事；展覽地點在桃園區中山北路198號漂鳥工作室。

桃園區永和市場大樓拆除在即，地方文史工作者費時多月，昨起在中山北路的漂鳥工作室推...
桃園區永和市場大樓拆除在即，地方文史工作者費時多月，昨起在中山北路的漂鳥工作室推出三代市場歷史記憶展，以圖文與史料呈現市場歷史興衰。記者張裕珍／攝影
分享
桃園區永和市場大樓拆除在即，地方文史工作者費時多月，昨起在中山北路的漂鳥工作室推...
桃園區永和市場大樓拆除在即，地方文史工作者費時多月，昨起在中山北路的漂鳥工作室推出三代市場歷史記憶展，以圖文與史料呈現市場歷史興衰。記者張裕珍／攝影
分享
桃園區永和市場大樓拆除在即，地方文史工作者費時多月，昨起在中山北路的漂鳥工作室推...
桃園區永和市場大樓拆除在即，地方文史工作者費時多月，昨起在中山北路的漂鳥工作室推出三代市場歷史記憶展，以圖文與史料呈現市場歷史興衰。記者張裕珍／攝影
分享
桃園區永和市場大樓第三代建物當時花了2.5億元興建，但才用十多年就被斷水斷電。記...
桃園區永和市場大樓第三代建物當時花了2.5億元興建，但才用十多年就被斷水斷電。記者張裕珍／翻攝
分享
桃園區永和市場大樓最早為桃園消費市場，第一代建物設有迎賓門。記者張裕珍／翻攝
桃園區永和市場大樓最早為桃園消費市場，第一代建物設有迎賓門。記者張裕珍／翻攝
分享
桃園區永和市場大樓拆除在即，地方文史工作者費時多月，昨起在中山北路的漂鳥工作室推...
桃園區永和市場大樓拆除在即，地方文史工作者費時多月，昨起在中山北路的漂鳥工作室推出三代市場歷史記憶展，以圖文與史料呈現市場歷史興衰。記者張裕珍／攝影
分享
桃園區永和市場大樓第三代建物啟用時，還有戲院與歌廳進駐，風華一時。記者張裕珍／翻...
桃園區永和市場大樓第三代建物啟用時，還有戲院與歌廳進駐，風華一時。記者張裕珍／翻攝
分享

文史工作者捷運

相關新聞

苗縣保護石虎 警示牌多種版本

2019-11-02 23:47

桃園永和市場將拆 記憶展看興衰

2019-11-03 00:14

拱天路千順將軍雕像 明日開光

2019-11-03 00:07

許厝港濕地淨灘 水鳥回來了

2019-11-03 00:00

湖口服務區北上聯外便道 明起開放

2019-11-02 23:54

防石虎路殺 2路段區間測速 台13甲擬夜間降速

2019-11-02 23:51

食農體驗小旅行 農村與人文藝術結合 雙潭田野饗宴

2019-11-02 23:15

挑戰人生下半場／大肚男老闆 跑出新人生

2019-11-02 22:46

桃園大廟後永和市場將拆除 8成5攤商將移到中繼市場

2019-11-02 21:56

苗栗縣議會第一人 謝文禓當選無效確定解職

2019-11-02 19:54

許厝港濕地復育傳佳音 唐白鷺、黑腹濱鷸回來了

2019-11-02 18:07

陳超明後龍競選總部遭擲雞蛋 對手羅貴星譴責暴力

2019-11-02 17:49

西濱鳳鼻隧道北上車道將封閉防災演練 注意提前改道

2019-11-02 17:08

苗栗縣危老重建推動師培訓認證通過率6成 他拿下滿分

2019-11-02 15:40

亞洲龍獅錦標賽大放異彩 中華代表隊包辦金銀銅

2019-11-02 15:39

新竹市社造展成果 北大公園輕便車稻草人親子同樂

2019-11-02 15:38

葉劉金雄陶壺特展 共賞客家茶器美學

2019-11-02 15:35

今晚7點半快到桃園展演中心 特技團體將飛簷走壁

2019-11-02 13:26

ICRT首度於桃園舉辦單車日 邀車友共遊新屋綠色隧道

2019-11-02 13:21

華山111齊心助老募發票 老寶貝著發票裝尬舞

2019-11-02 13:11

竹南龍鳳漁港假日交通壅塞 工務處規畫聯外道路興建

2019-11-02 12:39

最大獎有iPad！回饋忠誠會員 桃捷抽千項好禮

2019-11-02 11:35

石虎路殺 苗140、台13甲設區間測速 台13甲擬夜間降速

2019-11-02 11:22

露營區管理 苗栗加強消費權益及安全輔導

2019-11-02 10:52

桃園人注意！桃園龜山3萬戶4日將停水20小時

2019-11-02 09:38
看更多

熱門文章

苗栗縣議會第一人 謝文禓當選無效確定解職

2019-11-02 19:54

桃園人注意！桃園龜山3萬戶4日將停水20小時

2019-11-02 09:38

影／真神！3公尺高千里眼順風耳首登玉山

2019-11-02 20:50

動作快！台南市第三期節能補助開跑 經費用完就截止

2019-11-02 08:06

影／內政部長掌轎李佳芬要扶轎 太平媽出巡廟口搶成一團

2019-11-02 22:22

老書店又回來了 良昌冊店回嘉義市火車站商圈重新營業

2019-11-02 09:54

太平媽祖遶境吸票機？柯蔡吳徐都來了

2019-11-02 10:03

柯文哲新營夜市合影試人氣 柯粉排隊相挺

2019-11-02 19:50

陳超明後龍競選總部遭擲雞蛋 對手羅貴星譴責暴力

2019-11-02 17:49

影／太魯閣馬拉松開跑 台灣選手包辦全馬男女前5名

2019-11-02 11:16

西濱鳳鼻隧道北上車道將封閉防災演練 注意提前改道

2019-11-02 17:08

首屆宜蘭鴨肉麵比賽得獎揭曉 熊咖哩勇奪「鴨料理王」

2019-11-02 17:40

新堀江改名 但何不用俗稱的 「原宿玉竹商圈」　

2019-11-02 12:27

卓榮泰轟立委許淑華 神力女超人反擊：蔡政府麻木不仁

2019-11-02 22:23

基隆河自行車道前瞻5億沒法用 林右昌：1.5億自籌太難

2019-11-02 09:46

假訊息勿當真 新北老人健保補助沒現金可領

2019-11-02 16:18

新北市府期盼公私合作 打造優良育兒環境

2019-11-02 14:10

影／200輛偉士牌復古老車派對 「當年都騎這種車把妹」

2019-11-02 16:24

評估賴嘉倫選情 黃國昌：高度樂觀

2019-11-02 15:36

百年歷史北港牛墟9日重新開張 邀粉絲回娘家逛市集

2019-11-02 07:20

桃園大廟後永和市場將拆除 8成5攤商將移到中繼市場

2019-11-02 21:56

石虎路殺 苗140、台13甲設區間測速 台13甲擬夜間降速

2019-11-02 11:22

四星級嘉義兆品飯店搶雙11商機 2人入住每人1111元

2019-11-02 17:23

影／台東獨居老翁餓3天昏倒！嚇死居家服務員

2019-11-02 17:07

影／賴清德直搗高雄艱困選區 綠委喊：突破韓國瑜障礙

2019-11-02 20:26

二水跑水節熱鬧展開 獨一無二跑水馬拉松3日登場

2019-11-02 16:18

南方澳斷橋後交通恐打結 「假日攔截」是否可行

2019-11-02 21:55

基隆瑪陵野餐音樂派對 推廣七堵休閒農業適合親子遊

2019-11-02 19:19

今晚7點半快到桃園展演中心 特技團體將飛簷走壁

2019-11-02 13:26

台東在地食材廚藝大賽 GAYA酒店廚師奪社會組首獎

2019-11-02 17:30

祖孫遭輾斃今告別式 家屬盼立法別讓砂石車成馬路殺手

2019-11-02 22:12

28對新人參與中鋼台中場集團結緍 學長姊獻上祝福

2019-11-02 12:59

「名人書房開箱」劉克襄、李長青、沙永玲書房長這樣

2019-11-02 11:27

台東縣府南迴封溪護禿頭鯊 遺漏大武、達仁溪流？

2019-11-02 11:10

苗栗縣危老重建推動師培訓認證通過率6成 他拿下滿分

2019-11-02 15:40

主持海尾寮橋完工啟用 蔡英文：治水不能等

2019-11-02 11:03

迎接建縣300年 彰化市公所籌辦秘密計畫

2019-11-02 15:36

綠黃葉色如調色盤 彰化大埔截水溝秋色怡人

2019-11-02 12:36

花蓮秋天音樂盛事「穀稻秋聲」 稻浪與山谷間開唱

2019-11-02 18:23

秋冬遊補助台東增額達1.6億 縣府歡迎來台東旅遊

2019-11-02 15:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top