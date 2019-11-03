回顧30餘年興衰起落風華 桃園永和市場將走入歷史

2019-11-03 07:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園捷運綠線動工，規畫為G08站聯開大樓的桃園區永和市場大樓拆除在即，地方文史工作者費時多月，即日起推出三代市場歷史記憶展，以圖文與史料呈現市場歷史興衰，昔日大樓外高掛繽紛的戲院看板，裡頭還有可溜冰刀的冰宮，是不少四、五年級生記憶中看戲約會好去處，無奈遭逢火災、斷水斷電，市場風華褪色十餘載，現在更將隨捷運發展步入歷史。

永和市場歷經3代變遷，起源是因新民市場不敷使用，1932年日治期間在大廟後方填平埤塘興建新市場，稱為桃園消費市場，入口門拱有仿羅馬味道，還預留擴建基地，戰後為安置景福宮攤商，在旁興建3層樓永和商場，採一二代建築合構，直到1976年新民市場大火，啟動永和市場重建，迄今所見地上7樓、地下2樓永和市場大樓，都是1982年建造完成。

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永和市場歷史記憶展由漂鳥工作室與陽明一街實驗工坊攜手策展，展中蒐集不少永和市場變遷圖資、照片與報導，勾起不少老桃園人回憶，陽明一街實驗工坊創辦人藍博瀚雖是八年級生，但他常聽父母輩聊起市場過往，他說，2到7樓有百貨、戲院與遊樂設施，全盛期有永和、永嘉、高賓與嘉賓等戲院與歌廳，還有一間金萬年冰宮，是地方休閒娛樂好去處。

但永和市場大樓風華短短不到10年，期間曾遭祝融、建築水泥剝落，啟用不到11年就被公告為危樓，1995年2樓以上店家被斷水斷電，迄今僅1樓與地下1樓仍有攤商在營業，其餘大樓樓層、電梯閒置迄今，外觀破落不堪，讓人不勝唏噓。