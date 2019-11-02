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食農體驗小旅行 農村與人文藝術結合 雙潭田野饗宴

2019-11-02 23:15聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣三義鄉雙潭休閒農業區近年推廣在地食農體驗、主題小旅行，結合雙潭的農業與人文藝術，在園區內賞花採果食農體驗，並將創意藍染、手拉坏、木雕與彩繪DIY，成為特色在地小旅行，今天在春田窯與山板樵休閒農場盛大舉行「雙潭田野饗宴」。雙潭休閒農業區曾榮獲台灣十大經典農村，低海拔的雲海景觀以及風土人文的藝術體驗，能滿足多種旅遊需求。

雙潭田野饗宴主辦單位，三義鄉雙潭農業文旅產業發展協會理事長陳英仁說，雙潭是最符合三義國際慢城條件，位在苗栗縣南側，海拔300到800公尺，又是三義木雕的原鄉，台灣客家雲火龍的再生社區，豐富的人文風情，休區內店家團結、友善。

陳英仁說，此次的「雙潭田野饗宴」集合區內10大店家，包括福軒養生館、春田窯、山板樵、羅庄米食、卓也小屋、卓也藏山、柏竺山莊、溫馨農場、穗花山奈、雲洞山莊，「十大金釵」將店家平常研發拿手菜，展現給遊客，來三義雙潭遊客寓教於樂，了解在地「農業三生」與六級加值豐富農業體驗。

協會常務監事徐秋菊說，雙潭休閒農業區，依傍關刀山脈，山林蒼萃，四季景色多變化，時序近入秋末時節，正值雲海、日出、朝霧、山嵐變化萬千的季節，故有「牛奶森林」的美稱。並有著綠林、生態、四季水果及螢火蟲等豐盛自然資源。

陳英仁說，130縣道從三義延伸至大湖，環繞幽靜延路兩旁多家著名民宿、餐廳、農場、果園等，各具主題特色與遊趣，來此可規畫古道健行、採果賞景、手工藝DIY、美食體驗等活動，依時節呈現多樣不同樂趣。休區近年來辦理健走幸福步道的森林療癒四季小旅行，深受遊客青睞。

陳英仁說，每年舉辦「花好樂圓」與「田野饗宴」，結合特色店家與民宿，讓遊客體驗在地客家文化與充滿文藝的農遊與食農教育，漫步在森林裡的幸福步道，讓旅人體驗深度慢遊及心靈療癒之樂趣。相關訊息可電洽雙潭旅客服務中心，電話037-878916。

雙潭田野饗宴，集合區內10大店家，將店家研發拿手菜，展現給遊客。圖／三義鄉雙潭農...
雙潭田野饗宴，集合區內10大店家，將店家研發拿手菜，展現給遊客。圖／三義鄉雙潭農業文旅產業發展協會提供
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雙潭田野饗宴，集合區內10大店家，將店家研發拿手菜，展現給遊客。圖／三義鄉雙潭農...
雙潭田野饗宴，集合區內10大店家，將店家研發拿手菜，展現給遊客。圖／三義鄉雙潭農業文旅產業發展協會提供
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雙潭田野饗宴，遊客體驗在地客家文化與充滿文藝的農遊與食農教育。圖／三義鄉雙潭農業...
雙潭田野饗宴，遊客體驗在地客家文化與充滿文藝的農遊與食農教育。圖／三義鄉雙潭農業文旅產業發展協會提供
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食農教育苗栗縣

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