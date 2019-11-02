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桃園食安嘉年華7日登場 報名看展抽休旅車大獎

2019-11-02 20:50聯合報 記者張裕珍／桃園即時報導

桃園市政府衛生局連續3年舉辦桃園食安嘉年華，今年將於7日起一連4天在桃園市立體育館登場，衛生局今天在桃園遠百前舉辦展前全民同樂會，有多攤在地好食試吃攤位，吸引不少民眾品嚐桃園美食，響應食品安全，新生代戲劇女神王晴也受邀出席，和衛生局長王文彥一起推薦在地美食，也歡迎民眾屆時參與食安嘉年華，有機會抽中休旅車等超級大獎。

市府衛生局長王文彥說，桃園食安嘉年華歷經前2屆辦理積極推廣食安政策，將食安知識深植人心，獲得極大回響及好評，今年持續辦理第3屆，希望桃園市能做為食安示範城市，讓食安與經濟共同成長，今天由同樂會暖身登場，廣邀民眾試吃美食並支持食品安全觀念。

衛生局指出，第3屆桃園健康樂活食安嘉年華7日起一連4天登場，每天早上10點至下午6點於桃園市立體育館展開，現場規畫穿越食光透視科技館、本草藥不藥中藥養生館、減塑上路吸管趨勢館、食安小學堂食農教育館4大主題，以及藥膳傳承、懷舊食品、生鮮樂活、悠閒品味、食在大廚區、健康活顏、健康活力7大展館，現場也設有DIY體驗區，好吃又好玩。

為鼓勵更多民眾認識食品安全，嘉年華活動期間只要掃描DM上QR-CODE立即上官網報名或線上預約到場看展，有機會抽中休旅車大獎，其他獎項包括電動機車、變頻三門冰箱、蒸氣蒸烤爐、PS4遊戲機、日本氣炸鍋等等，獎品總價值達百萬元以上，錯過可惜，活動詳情可見https://tyfsc.top-link.com.tw查詢。

桃園市政府衛生局連續3年舉辦桃園食安嘉年華，今年將於7日起一連4天在桃園市立體育...
桃園市政府衛生局連續3年舉辦桃園食安嘉年華，今年將於7日起一連4天在桃園市立體育場登場，衛生局今天在桃園遠百前舉辦展前全民同樂會宣傳，新生代戲劇女神王晴（左三）也受邀出席，和衛生局長王文彥（右三）一起推薦在地美食。圖／桃園市衛生局提供
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桃園市政府衛生局連續3年舉辦桃園食安嘉年華，今年將於7日起一連4天在桃園市立體育...
桃園市政府衛生局連續3年舉辦桃園食安嘉年華，今年將於7日起一連4天在桃園市立體育場登場，衛生局今天在桃園遠百前舉辦展前全民同樂會宣傳。圖／桃園市衛生局提供
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衛生局食安

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