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許厝港濕地復育傳佳音 唐白鷺、黑腹濱鷸回來了

2019-11-02 18:07聯合報 記者張裕珍／即時報導

桃園市政府年初啟動許厝港濕地生態復育營造工程，解決過去人工魚塭因水太深，不利野鳥棲息窘境，市府環保局今天前進許厝港淨灘，欣喜宣布「水鳥回來了」，愛鳥人士觀察包括唐白鷺、黑腹濱鷸、反嘴鴴都回到濕地棲息，鳥種和數量也有顯著成長，環保局也提醒民眾，在海灘行走時千萬要注意腳邊是否有孵育中的鳥蛋，以免誤踩傷害了一條寶貴生命。

由於每年12月至隔年2月東北季風強勁，不適合辦理淨灘，市府環保局二級機關海岸工程處趕在11月間辦理剩餘淨灘場次，昨天前往埔心溪出海口進行今年第7場淨灘，吸引企業團體、海岸巡護隊、水環境巡守隊以及一般民眾共200人參加，一口氣清出2602.8公斤廢棄物，其中一般廢棄物1850.3公斤、資源回收物752.5公斤，又以塑膠類為資收類大宗。

市府環保局簡任技正黃美君說，許厝港國家級重要濕地範圍北起埔心溪、南至觀音區富林溪出海口，內政部營建署104年將其公告為國家級重要濕地，也是國際鳥盟評定的重要野鳥棲地，由於每年11月至隔年3月是候鳥飛往許厝港濕地棲息繁殖季節，因此特別選定許厝港北端、埔心溪出海口淨灘，清除堆積在海岸上的垃圾，以利過境候鳥繁殖。

海管處指出，今年啟動許厝港國家級重要濕地濕地復育營造工程，將非法占用的魚塭進一步的收回、填築及引水後，讓陸化的土地營造為濕地，增加候鳥棲息環境，預計明年上半年完成第一階段工程，雖然尚未完成，但據了解，水鳥唐白鷺、黑腹濱鷸、反嘴鴴都回來了。

由於許厝港濕地主要汙染源來自於河川，再加上海岸地區易受到潮汐運動與漲退潮機制，導致汙染物容易堆積河口，不易擴散稀釋，衝擊濕地自然環境，市府海管處強調，為有效掌握海岸環境趨勢變化，已於埔心溪出海口設置水質即時監測站，可將水質監測數據即時回傳海岸環境監測科技中心，一旦發現異常狀況，可通報稽查人員在最短時間前往追查汙染來源。

桃園市政府年初啟動許厝港濕地生態復育營造工程有初步成果，愛鳥人士發現唐白鷺、黑腹...
桃園市政府年初啟動許厝港濕地生態復育營造工程有初步成果，愛鳥人士發現唐白鷺、黑腹濱鷸、反嘴鴴等水鳥都回到濕地棲息，圖為唐白鷺在溼地棲息畫面。圖／鳥友羅仁祥提供
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桃園市政府環保局二級機關海岸工程處今天前往埔心溪出海口進行今年第7場淨灘，吸引企...
桃園市政府環保局二級機關海岸工程處今天前往埔心溪出海口進行今年第7場淨灘，吸引企業團體、海岸巡護隊、水環境巡守隊以及一般民眾共200人參加，一口氣清出2602.8公斤廢棄物，其中一般廢棄物1850.3公斤、資源回收物752.5公斤，又以塑膠類為資收類大宗。圖／桃園市海岸工程處提供
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桃園市政府環保局二級機關海岸工程處今天前往埔心溪出海口進行今年第7場淨灘，吸引企...
桃園市政府環保局二級機關海岸工程處今天前往埔心溪出海口進行今年第7場淨灘，吸引企業團體、海岸巡護隊、水環境巡守隊以及一般民眾共200人參加，一口氣清出2602.8公斤廢棄物，其中一般廢棄物1850.3公斤、資源回收物752.5公斤，又以塑膠類為資收類大宗。圖／桃園市海岸工程處提供
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桃園市政府環保局二級機關海岸工程處今天前往埔心溪出海口進行今年第7場淨灘，吸引企業團體、海岸巡護隊、水環境巡守隊以及一般民眾共200人參加，一口氣清出2602.8公斤廢棄物，其中一般廢棄物1850.3公斤、資源回收物752.5公斤，又以塑膠類為資收類大宗。圖／桃園市海岸工程處提供
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桃園市政府環保局二級機關海岸工程處今天前往埔心溪出海口進行今年第7場淨灘，吸引企業團體、海岸巡護隊、水環境巡守隊以及一般民眾共200人參加，一口氣清出2602.8公斤廢棄物，其中一般廢棄物1850.3公斤、資源回收物752.5公斤，又以塑膠類為資收類大宗。圖／桃園市海岸工程處提供
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濕地淨灘水質

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