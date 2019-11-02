許厝港濕地復育傳佳音 唐白鷺、黑腹濱鷸回來了

2019-11-02 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市政府年初啟動許厝港濕地生態復育營造工程，解決過去人工魚塭因水太深，不利野鳥棲息窘境，市府環保局今天前進許厝港淨灘，欣喜宣布「水鳥回來了」，愛鳥人士觀察包括唐白鷺、黑腹濱鷸、反嘴鴴都回到濕地棲息，鳥種和數量也有顯著成長，環保局也提醒民眾，在海灘行走時千萬要注意腳邊是否有孵育中的鳥蛋，以免誤踩傷害了一條寶貴生命。

由於每年12月至隔年2月東北季風強勁，不適合辦理淨灘，市府環保局二級機關海岸工程處趕在11月間辦理剩餘淨灘場次，昨天前往埔心溪出海口進行今年第7場淨灘，吸引企業團體、海岸巡護隊、水環境巡守隊以及一般民眾共200人參加，一口氣清出2602.8公斤廢棄物，其中一般廢棄物1850.3公斤、資源回收物752.5公斤，又以塑膠類為資收類大宗。

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市府環保局簡任技正黃美君說，許厝港國家級重要濕地範圍北起埔心溪、南至觀音區富林溪出海口，內政部營建署104年將其公告為國家級重要濕地，也是國際鳥盟評定的重要野鳥棲地，由於每年11月至隔年3月是候鳥飛往許厝港濕地棲息繁殖季節，因此特別選定許厝港北端、埔心溪出海口淨灘，清除堆積在海岸上的垃圾，以利過境候鳥繁殖。

海管處指出，今年啟動許厝港國家級重要濕地濕地復育營造工程，將非法占用的魚塭進一步的收回、填築及引水後，讓陸化的土地營造為濕地，增加候鳥棲息環境，預計明年上半年完成第一階段工程，雖然尚未完成，但據了解，水鳥唐白鷺、黑腹濱鷸、反嘴鴴都回來了。