陳超明後龍競選總部遭擲雞蛋 對手羅貴星譴責暴力

2019-11-02 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



苗栗立委第一選區國民黨提名參選人陳超明的後龍競選總部，下午傳出遭人丟擲雞蛋，陳超明對總部遭擲雞蛋「深表遺憾」，但表明不會去報案；同選區民進黨提名的 立委參選人羅貴星得知後，也發聲明譴責選舉暴力，並呼籲警方儘速究查責任。

陳超明表示，他的後龍競選總部與總統參選人韓國瑜共同造勢，他參選多年來，不曾發生總部被擲雞蛋的情況，現在出現這種事讓他非常遺憾，認為選舉不應選成這樣。

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