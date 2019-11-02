西濱鳳鼻隧道北上車道將封閉防災演練 注意提前改道

2019-11-02 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ／新竹即時報導



台61線西濱快速公路新豐1交流道至鳳崗路口段工程預計明年春節前完工通車，其中鳳鼻隧道全長2250公尺，目前仍在趕工，公路總局將於5日及13日上午9點半至10點半封閉北上車道進行防災演練，模擬隧道內小客車起火的救災應變，提醒用路人提前改道。

西濱快速公路是國道主要替代道路，也是海線地區疏運要道，西濱快速公路後續建設計畫北部路段最後一哩路的新豐1交流道至鳳崗路口段工程，全長5600公尺，工程包括鳳鼻隧道及隧道南北端的路堤、高架路段等，其中380公尺長的新豐溪加肋拱橋因位於新豐溼地上施工，只能在橋面上吊裝，工程施工難度較高。

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另外，鳳鼻隧道目前北上走第1孔道、南下走第4孔道，第2、3孔道未來做為西濱主線車道，正進行路面墊高及隧道南口路堤工程，總工程進度約84%，將趕在明年春節前完工通車，為避免再發生超高車輛誤闖毀損設施影響進度，公路總局已設置3道限高門架、限高桿加強防制。

公路總局第1區養護工程處新竹工務段指出，鳳鼻隧道全長2250公尺，為確保將來通車後隧道及用路人安全，將聯合新竹縣警局、消防局辦理鳳鼻隧道防災演練，模擬小客車在隧道內起火的緊急救災演練，除了熟練救災流程，也熟悉運作及測試隧道內的消防及機電設備等。

新竹工務指出，5日、13日上午9點半至10點半分別進行預演與正式防災演練，屆時將封閉鳳鼻隧道北上車道，請北上的用路人由省道台15線鳳山溪橋北端( 71.5公里處)右轉改走鳳岡路至台1線北上，再於明新科技大學左轉康樂路，經松柏林路左轉竹1線接回台15線續行，工務段將於沿線設置替代路線牌面，請用路人注意規畫行程或提早改道。