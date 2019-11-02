鼓勵生育 九華山地藏庵辦親子運動會寶寶爬行賽萌翻
2019-11-02 16:19
聯合報 記者魯永明
／嘉義市即時報導
嘉義市九華山地藏庵鑑於少子化嚴重，上午首度舉辦地藏庵盃親子公益運動會，分為「寶寶爬行趣味賽」及「幼兒體適能闖關活動」，共120組家庭、超過500親子熱情參與，寶寶爬行比賽萌翻全場，市長黃敏惠到場與親子同樂，熱鬧有趣。
活動現場，小小運動員換上足球裝發揮運動家精神，投入各項闖關活動，認真模樣，萌翻全場！寶寶爬行比賽，大人們紛紛拿出各種玩具吸引自己的寶寶往前爬，但寶寶不受控制，有的寶寶一下衝到終點，有的卻一動也不動，還有人往後爬，場面有趣。
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九華山地藏庵104年設祈子燈，今年開辦寶寶平安金鎖片致贈活動，求子嗣民眾，只要在註生娘娘殿奉點祈子燈，祈子如願可獲贈金鎖片，每年舉辦寶貝回娘家活動，透過親子活動傳達父母對子女疼愛與關懷，得到地藏王菩薩及眾神佛護佑孩子健康快樂成長。
黃敏惠說，少子化成國安問題，感謝九華山地藏庵及遊Love園親子館共同舉辦活動，將活動報名費做公益捐贈，讓親子從事休閒運動兼做公益，培養孩子施比受更有福觀念，學習付出，活動除具教育意義，也希望藉此鼓勵生育，培養孩子運動習慣。
九華山地藏庵董事長黃俊森說，少子化嚴重，辦活動讓市民親子同樂，鼓勵生育，並以「捐米種福田」啟發參加孩童行善植福概念，提供名額給低收家庭免費參與，報名小朋友福田金捐米做公益，可獲得地藏王菩薩寶寶平安球衣一套，爬行賽寶寶綁地藏王菩薩寶寶平安頭巾，萌度破表。
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