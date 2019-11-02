苗栗縣危老重建推動師培訓認證通過率6成 他拿下滿分
2019-11-02 15:40
聯合報 記者劉星君
／苗栗即時報導
苗栗縣政府推動危老重建，設置危老重建推動師，須經課程培訓、考試，獲頒縣府認證後，協助輔導民眾通過案件審核，還能獲頒獎勵金；工商發展處10月下旬舉辦培訓課程、考試，規定75分以上才能獲推動師認證，通過率6成，拿下唯一滿分是縣府地政處重劃科員蔡松穎，他曾擔任房屋代銷，他說，培訓課程，認識危老重建條例相關知識。
工商發展處指出，危老重建推動師培訓計畫，縣府舉辦兩梯次共6天培訓講習，173人報名，141人參與培訓，99人參加考試，規定要75分以上才能獲危老重建推動師認可，通過率6成，滿分僅一人。可補考一次，補考在11月4日舉行。
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地政處重劃科員蔡松穎考取危老重建推動師考試的滿分，建築系畢業後，他曾擔任建設公司代銷業者，之後花3年考取公務員，他本身也有地政士、估價師與經理人等相關證照。在縣府地政處負責農地和農村社區土地重劃相關業務。他說，都會地區土地會越來越少，房價變高，都市土地的稀少性，危老重建推動是未來趨勢。
危老重建推動師通過考試取得認證，若成功協助案件通過審核，推動師可獲得輔導推動費，但公務人員資格者無法取得推動費。蔡松穎說，培訓課程充實危老條例知識，了解法規面與實務面的情況。
苗栗縣城鎮型城市，縣內有10萬多幢的建築物，有4萬3千幢是30年以上建築物，約占4成。
工商發展處長黃智群說，縣府推動危險及老舊建築物重建，透過完整課程、獎勵措施，鼓勵危老重建推動師深入社區，協助民眾辦理老舊建築物耐震評估，整合地主及屋主意願，協助撰寫危老重建計畫等。預計11月中旬舉辦危老重建推動師的授證儀式。
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