亞洲龍獅錦標賽大放異彩 中華代表隊包辦金銀銅

2019-11-02 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ／即時報導



桃園市龜山區壽山巖觀音寺舞龍獅隊日前代表中華隊前往中國大陸重慶市銅梁區參加「第五屆亞洲龍獅錦標賽」，以精湛技藝驚艷全場，報名參賽的3個競賽項目都獲獎，不僅各贏得金、銀、銅牌各1面，還拿下榮獲舞龍項目總成績第1名，代表隊成員昨晚載譽返國，壽山巖觀音寺信眾和董監事親自到松山機場迎接，肯定代表隊展現舞龍技藝，為國爭光。

擔任中華隊領隊的壽山巖觀音寺董事長、桃園市議員林正峰讚許，選手們有效發揮團隊精神，把舞龍技藝難度最高的奔跑、跳躍、起伏、翻滾、纏絞、翱翔等各種動作姿態表現得活靈活現，贏得滿堂彩，分別奪下舞龍自選套路「銀牌」、舞龍障礙「金牌」、夜光龍「銅牌」，穿金戴銀又添銅之外，更榮獲舞龍競賽總成績第一名。

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林正峰感謝，感謝國立體育大學與壽山巖觀音寺合作，招收及培訓舞龍隊選手，於參賽隊伍中脫穎而出，贏得大獎為國爭光，壽山巖董事會也將頒發獎學金獎勵15名選手。

此外，桃園市政府文化局近年新成立閩南及民俗文化科，林也感謝，市府支持協助壽山巖觀音寺舉辦今年的全國舞龍公開賽，積極推動及傳承閩南民俗信仰中的舞龍舞獅等文化傳承工作，更期盼市長鄭文燦增編閩南民俗文化科預算，讓桃園的閩南文化傳承更能發揮光大；並能為桃園培養更多舞龍舞獅高手，既傳承技藝又能藉國際競賽為國爭光。